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https://sputniknews.com.tr/20221124/istanbulda-suya-yuzde-25-zam-yapildi-1063805543.html
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İSKİ su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması kararı onaylandı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T19:12+0300
2022-11-24T19:32+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı beşinci oturumu, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Meclis'te yapılan İSKİ Olağan Genel Kurulunda, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi.İSKİ'nin teklifinde konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 45 artışla 16,95 lira, iş yeri 1. kademede 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olması önerildi.İSKİ, yılın ikinci 6 ayı için de yüzde 35 zam telifinde bulundu.AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, söz alarak, İSKİ'nin teklifini revize etti.Hidayet Erdöl, konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 25 artışla 14,61 lira olmasını teklif etti. Erdöl, iş yerleri için de 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olmasını önerdi.Bu haliyle sunulan teklif, Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.
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iski, su, zam, istanbul
iski, su, zam, istanbul

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

19:12 24.11.2022 (güncellendi: 19:32 24.11.2022)
© AAMusluk, el yıkama
Musluk, el yıkama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İSKİ su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması kararı onaylandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı beşinci oturumu, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Meclis'te yapılan İSKİ Olağan Genel Kurulunda, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi.
İSKİ'nin teklifinde konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 45 artışla 16,95 lira, iş yeri 1. kademede 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olması önerildi.
İSKİ, yılın ikinci 6 ayı için de yüzde 35 zam telifinde bulundu.
AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, söz alarak, İSKİ'nin teklifini revize etti.
Hidayet Erdöl, konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 25 artışla 14,61 lira olmasını teklif etti. Erdöl, iş yerleri için de 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olmasını önerdi.
Bu haliyle sunulan teklif, Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.
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