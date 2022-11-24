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https://sputniknews.com.tr/20221124/ilber-ortayli-koronaviruse-yakalandi-1063788739.html
İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı
İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı
Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
ilber ortaylı
koronavirüs
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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın koronavirüse yakalanması nedeniyle etkinliğin ertelendiğini duyurdu. Başkan Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.Etkinliğin 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’da fuar alanı söyleşi salonunda yapılacağı duyuruldu.Fuarın 17.00 olarak planlanan açılış töreni ise Osmaniye protokolü ve öğrencilerin katılımları ile cuma günü saat 15.00 olarak planlanarak değiştirildiği açıklandı.
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ilber ortaylı, koronavirüs
ilber ortaylı, koronavirüs

İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı

12:17 24.11.2022 (güncellendi: 12:21 24.11.2022)
© İHA / EMRE AKARCATarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© İHA / EMRE AKARCA
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Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın koronavirüse yakalanması nedeniyle etkinliğin ertelendiğini duyurdu.
Başkan Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.
Etkinliğin 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’da fuar alanı söyleşi salonunda yapılacağı duyuruldu.
Fuarın 17.00 olarak planlanan açılış töreni ise Osmaniye protokolü ve öğrencilerin katılımları ile cuma günü saat 15.00 olarak planlanarak değiştirildiği açıklandı.
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