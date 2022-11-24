https://sputniknews.com.tr/20221124/haluk-levent-kediyi-catidan-atani-bulan-kisiye-odul-var-1063791717.html
Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulan kişiye ödül var
Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulan kişiye ödül var
Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, bir hayırseverin videoki kişiyi bilen ve... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T13:18+0300
2022-11-24T13:18+0300
2022-11-24T13:18+0300
yaşam
haluk levent
kedi
köpek
hayvan
ceza
işkence
cinayet
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Sosyal medyada, çatıya çıkan bir kişinin kediyi eline alıp fırlattığı video paylaşıldı. Videonun kendisine de ulaştığını söyleyen Haluk Levent, Twitter adresinden videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" paylaşımında bulundu.
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haluk levent, kedi, köpek, hayvan, ceza, işkence, cinayet
haluk levent, kedi, köpek, hayvan, ceza, işkence, cinayet
Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulan kişiye ödül var
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Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, bir hayırseverin videoki kişiyi bilen ve karakola şikayette bulunan kişiye 25 bin lira ödül vereceğini açıkladı.
Sosyal medyada, çatıya çıkan bir kişinin kediyi eline alıp fırlattığı video paylaşıldı.
Videonun kendisine de ulaştığını söyleyen Haluk Levent, Twitter adresinden videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" paylaşımında bulundu.