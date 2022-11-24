https://sputniknews.com.tr/20221124/haluk-levent-kediyi-catidan-atani-bulan-kisiye-odul-var-1063791717.html

Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulan kişiye ödül var

Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulan kişiye ödül var

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, bir hayırseverin videoki kişiyi bilen ve... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T13:18+0300

2022-11-24T13:18+0300

2022-11-24T13:18+0300

yaşam

haluk levent

kedi

köpek

hayvan

ceza

işkence

cinayet

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Sosyal medyada, çatıya çıkan bir kişinin kediyi eline alıp fırlattığı video paylaşıldı. Videonun kendisine de ulaştığını söyleyen Haluk Levent, Twitter adresinden videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" paylaşımında bulundu.

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Sputnik Türkiye

haluk levent, kedi, köpek, hayvan, ceza, işkence, cinayet