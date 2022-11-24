https://sputniknews.com.tr/20221124/google-24-kasim-ogretmenler-gununu-ozel-bir-logoyla-kutladi-1063785688.html

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel logo hazırladı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T10:54+0300

2022-11-24T10:54+0300

2022-11-24T10:54+0300

yaşam

24 kasım öğretmenler günü

öğretmenler günü

google

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Özel ve tarihi günleri, önemli kişileri ve olayları "doodle" olarak sergileyen Google'nin ana sayfasını açan internet kullanıcıları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan logo ile karşılaşıyor.Logonun üzerine tıklandığında Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

24 kasım öğretmenler günü, öğretmenler günü, google