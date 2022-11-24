https://sputniknews.com.tr/20221124/google-24-kasim-ogretmenler-gununu-ozel-bir-logoyla-kutladi-1063785688.html
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel logo hazırladı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T10:54+0300
2022-11-24T10:54+0300
2022-11-24T10:54+0300
yaşam
24 kasım öğretmenler günü
öğretmenler günü
google
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Özel ve tarihi günleri, önemli kişileri ve olayları "doodle" olarak sergileyen Google'nin ana sayfasını açan internet kullanıcıları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan logo ile karşılaşıyor.Logonun üzerine tıklandığında Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.
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24 kasım öğretmenler günü, öğretmenler günü, google
24 kasım öğretmenler günü, öğretmenler günü, google
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
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Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel logo hazırladı.
Özel ve tarihi günleri, önemli kişileri ve olayları "doodle" olarak sergileyen Google'nin ana sayfasını açan internet kullanıcıları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan logo ile karşılaşıyor.
Logonun üzerine tıklandığında Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.