https://sputniknews.com.tr/20221124/gana-petrolu-dolar-yerine-altinla-satin-alacak-1063812794.html
Gana, petrolü dolar yerine altınla satın alacak
Gana, petrolü dolar yerine altınla satın alacak
Batı Afrika ülkesi Gana, döviz artışının yol açtığı enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini altınla satın alacak. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T22:26+0300
2022-11-24T22:26+0300
2022-11-24T22:29+0300
dünya
altın
gana
mahamudu bawumia
dolar
petrol
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Gana Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yerel para birimi cedinin değer kaybına ve hayat pahalılığına yol açtığı için petrol alımında yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını belirtti.Petrol ithalatçılarının döviz talebinin kendilerini zora soktuğunu dile getiren Bawumia, dolar yerine altınla petrol takası yapılmasının ödemeler dengesini kökünden değiştireceğini ifade etti.Bu kararın Gana'nın bağımsızlığından bu yana aldığı en önemli ekonomi politikası değişimi olduğuna dikkati çeken Bawumia, yeni politikanın 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda uygulamaya geçeceğini aktardı.Sahraaltı Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk ülke olan Gana, Güney Afrika'dan kıtanın en büyük ikinci altın rezervine sahip ülkesi.
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altın, gana, mahamudu bawumia, dolar, petrol
altın, gana, mahamudu bawumia, dolar, petrol
Gana, petrolü dolar yerine altınla satın alacak
22:26 24.11.2022 (güncellendi: 22:29 24.11.2022) Abone ol
Batı Afrika ülkesi Gana, döviz artışının yol açtığı enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini altınla satın alacak.
Gana Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yerel para birimi cedinin değer kaybına ve hayat pahalılığına yol açtığı için petrol alımında yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Petrol ithalatçılarının döviz talebinin kendilerini zora soktuğunu dile getiren Bawumia, dolar yerine altınla petrol takası yapılmasının ödemeler dengesini kökünden değiştireceğini ifade etti.
Bu kararın Gana'nın bağımsızlığından bu yana aldığı en önemli ekonomi politikası değişimi olduğuna dikkati çeken Bawumia, yeni politikanın 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda uygulamaya geçeceğini aktardı.
Sahraaltı Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk ülke olan Gana, Güney Afrika'dan kıtanın en büyük ikinci altın rezervine sahip ülkesi.