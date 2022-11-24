https://sputniknews.com.tr/20221124/fifa-2022-dunya-kupasinda-isvicre-kamerunu-1-0la-gecti-1063797055.html
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun'u 1-0'la geçti
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun'u 1-0'la geçti
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Afrika ülkesi temsilcisi Kamerun'u 1-0 yendi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T14:56+0300
2022-11-24T14:56+0300
2022-11-24T15:06+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
kamerun, isviçre, dünya kupası, 2022 dünya kupası
kamerun, isviçre, dünya kupası, 2022 dünya kupası
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun'u 1-0'la geçti
14:56 24.11.2022 (güncellendi: 15:06 24.11.2022) Abone ol
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Afrika ülkesi temsilcisi Kamerun'u 1-0 yendi.