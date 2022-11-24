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FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun'u 1-0'la geçti
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun'u 1-0'la geçti
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Afrika ülkesi temsilcisi Kamerun'u 1-0 yendi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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kamerun, isviçre, dünya kupası, 2022 dünya kupası
kamerun, isviçre, dünya kupası, 2022 dünya kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre, Kamerun'u 1-0'la geçti

14:56 24.11.2022 (güncellendi: 15:06 24.11.2022)
© Fotoğrafİsviçre Kamerun
İsviçre Kamerun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Fotoğraf
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Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Afrika ülkesi temsilcisi Kamerun'u 1-0 yendi.
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