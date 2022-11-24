https://sputniknews.com.tr/20221124/esad-bati-hegemonya-sistemini-korumak-icin-daimi-savaslara-ihtiyac-duyuyor-1063807327.html

Esad: Batı, hegemonya sistemini korumak için 'daimi savaşlara' ihtiyaç duyuyor

Esad: Batı, hegemonya sistemini korumak için 'daimi savaşlara' ihtiyaç duyuyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batı'nın varlığını sürdürmek ve dünyadaki hegemonya sistemini korumak için 'daimi savaşlara' ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T19:47+0300

2022-11-24T19:47+0300

2022-11-24T19:47+0300

dünya

beşar esad

belarus

roman golovçenko

batı

savaş

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Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ile görüşmesinde konuşan Esad, "Batı, varlığını sürdürmek için savaş çıkarma politikası izliyor, zira bu savaşlar sona ererse hegemonya sistemi çöker" dedi.Batı'nın Suriye, Rusya, Belarus ve bir dizi farklı ülkede hedeflerine ulaşmayı başaramadığını söyleyen Esad, tam da bu nedenle söz konusu ülkelere karşı ekonomik savaşların başlatıldığının altını çizdi. Esad, ortak ilke ve değerleri savunan ülkelere çabalarını birleştirmeye ve ekonomik ilişkiler kurma çağrısı da yaptı.

belarus

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Sputnik Türkiye

beşar esad, belarus, roman golovçenko, batı, savaş