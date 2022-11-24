https://sputniknews.com.tr/20221124/esad-bati-hegemonya-sistemini-korumak-icin-daimi-savaslara-ihtiyac-duyuyor-1063807327.html
Esad: Batı, hegemonya sistemini korumak için 'daimi savaşlara' ihtiyaç duyuyor
Esad: Batı, hegemonya sistemini korumak için 'daimi savaşlara' ihtiyaç duyuyor
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batı'nın varlığını sürdürmek ve dünyadaki hegemonya sistemini korumak için 'daimi savaşlara' ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
dünya
beşar esad
belarus
roman golovçenko
batı
savaş
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Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ile görüşmesinde konuşan Esad, "Batı, varlığını sürdürmek için savaş çıkarma politikası izliyor, zira bu savaşlar sona ererse hegemonya sistemi çöker" dedi.Batı'nın Suriye, Rusya, Belarus ve bir dizi farklı ülkede hedeflerine ulaşmayı başaramadığını söyleyen Esad, tam da bu nedenle söz konusu ülkelere karşı ekonomik savaşların başlatıldığının altını çizdi. Esad, ortak ilke ve değerleri savunan ülkelere çabalarını birleştirmeye ve ekonomik ilişkiler kurma çağrısı da yaptı.
belarus
batı
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MIA „Rosiya Segodnya“
beşar esad, belarus, roman golovçenko, batı, savaş
beşar esad, belarus, roman golovçenko, batı, savaş
Esad: Batı, hegemonya sistemini korumak için 'daimi savaşlara' ihtiyaç duyuyor
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batı'nın varlığını sürdürmek ve dünyadaki hegemonya sistemini korumak için 'daimi savaşlara' ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ile görüşmesinde konuşan Esad, "Batı, varlığını sürdürmek için savaş çıkarma politikası izliyor, zira bu savaşlar sona ererse hegemonya sistemi çöker" dedi.
Batı'nın Suriye, Rusya, Belarus ve bir dizi farklı ülkede hedeflerine ulaşmayı başaramadığını söyleyen Esad, tam da bu nedenle söz konusu ülkelere karşı ekonomik savaşların başlatıldığının altını çizdi.
Esad, ortak ilke ve değerleri savunan ülkelere çabalarını birleştirmeye ve ekonomik ilişkiler kurma çağrısı da yaptı.