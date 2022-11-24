https://sputniknews.com.tr/20221124/erdogan-silahli-kuvvetlerimiz-teror-yuvalarini-darmadagin-ediyor-1063798133.html
Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz
Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında "Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz" dedi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T14:55+0300
2022-11-24T14:55+0300
2022-11-24T15:03+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
öğretmen
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, öğretmen
recep tayyip erdoğan, türkiye, öğretmen
Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz
14:55 24.11.2022 (güncellendi: 15:03 24.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında "Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bizim öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz.
Uzun yıllar emek vermiş emekli öğretmenlerimize de sağlıklı yıllar diliyorum.
Silahlı kuvvetlerimiz terör yuvalarını darmadağın ediyor.
Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bütçede aslan payını eğitime ayırdık.
Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.
Devletimiz ile öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Boykot çağrısı yaptılar ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi.