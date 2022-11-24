https://sputniknews.com.tr/20221124/emniyetten-zararli-e-posta-uyarisi--1063805761.html

Emniyet'ten 'zararlı e-posta' uyarısı

Emniyet'ten 'zararlı e-posta' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM), "mariambamba343@gmail.com" ve "charlenek046@gmail.com" adreslerinden yollanan e-postaların zararlı yazılım içerdiği uyarısı... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T19:36+0300

2022-11-24T19:36+0300

2022-11-24T19:37+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

süleyman soylu

e-posta

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EGM'den yapılan açıklamada, son dönemlerde "mariambamba343@gmail.com" ve "charlenek046@gmail.com" adreslerinden vatandaşların e-postalarına emniyet ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen e-postalar atıldığı belirtildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının da kullanılarak, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu e-postalarda yer alan linklerin açılmasının ve ekli dosyaların indirilmesinin maddi manevi zarara uğratabileceği hatırlatıldı.Açıklamada, bu tarz e-posta içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğine işaret edilerek, örnek içerik görselleri paylaşıldı.

türkiye

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emniyet genel müdürlüğü (egm), süleyman soylu, e-posta