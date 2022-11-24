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https://sputniknews.com.tr/20221124/duzcede-deprem-nedeniyle-meydana-gelen-toprak-kirilmalari-goruntulendi-1063794412.html
Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi
Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi
Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan toprak kırılmaları görüntülendi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T14:05+0300
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yaşam
düzce
deprem
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Merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde yaklaşık 173 dönümlük merada yer alan göletin etrafında deprem sonrası toprak kırılmaları meydana geldi.Kırılmaların yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü. Bölgeye gelen deprem uzmanları kırılmalar üzerinde inceleme yaptı.Kültür Evi'nde hasarMerkeze bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan Adige Kültür Evi'nde de hasar oluştu.Hasar alan bacanın düşmesi sonucu Kültür Evi'nin bir odasının tavanında yıkım meydana geldi.Adige Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Özmeç, binanın 7 yıl önce faaliyete başladığını anlattı.Bacanın düşmesi sonucu tavanda yıkım meydana geldiğini aktaran Özmeç, "12 Kasım depremi tekrar yaşanmış oldu. Şiddetli depremdi, yıkımı ve ağır hasarı çok olmasa da etkisi derin oldu" dedi.Özmeç, deprem sırasında uyuduğunu dile getirerek, "1999 depreminde ağustos ve kasım depremi üst üste olmuştu. Üzerine de bu olunca ev halkını eve sokamıyoruz. Deprem sonrası özellikle de depreme dayanıklı dediğimiz sistemle yapılan evlerimize bile giremedik. Merkezde yaşayan çocuklarımız var, onları çağırdık, yeniden geniş aile olduk" diye konuştu.Arazilerde kırılmalar oluştuğuna dikkati çeken Özmeç, "Deprem tekrar kendini hissettirdi. Geçen 23 yıla rağmen nasıl ben unutmadıysam, şu jenerasyonda bir ömür boyu unutmaz. İzi çok büyük. Önemli olan depreme hazır olabilmek" ifadelerini kullandı.Kültür Evi'ndeki hasardan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Özmeç, tarihi eşyaları sergiledikleri odada hasarın bulunduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221124/duzcede-depremin-ardindan-ilk-gece-24-saat-gecti-hala-uyuyamadik-1063780256.html
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düzce, deprem, toprak, hasar
düzce, deprem, toprak, hasar

Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi

14:05 24.11.2022 (güncellendi: 14:09 24.11.2022)
© AADüzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları
Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
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Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan toprak kırılmaları görüntülendi.
Merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde yaklaşık 173 dönümlük merada yer alan göletin etrafında deprem sonrası toprak kırılmaları meydana geldi.
Kırılmaların yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü. Bölgeye gelen deprem uzmanları kırılmalar üzerinde inceleme yaptı.

Kültür Evi'nde hasar

Merkeze bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan Adige Kültür Evi'nde de hasar oluştu.
Hasar alan bacanın düşmesi sonucu Kültür Evi'nin bir odasının tavanında yıkım meydana geldi.
Adige Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Özmeç, binanın 7 yıl önce faaliyete başladığını anlattı.
© AAÖzmeç, 12 Kasım 1999'daki depremden sonra Düzce'nin inşaat tekniklerinin biraz daha iyi olduğunu test etmiş olduklarını vurgulayarak, "Bu konuda rahatız ama yine de duvar patlakları, küçük tefek çatlaklar var. Onlar ürpertici, ne kadar sağlam yapsak da" dedi.
Özmeç, 12 Kasım 1999'daki depremden sonra Düzce'nin inşaat tekniklerinin biraz daha iyi olduğunu test etmiş olduklarını vurgulayarak, Bu konuda rahatız ama yine de duvar patlakları, küçük tefek çatlaklar var. Onlar ürpertici, ne kadar sağlam yapsak da dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
Özmeç, 12 Kasım 1999'daki depremden sonra Düzce'nin inşaat tekniklerinin biraz daha iyi olduğunu test etmiş olduklarını vurgulayarak, "Bu konuda rahatız ama yine de duvar patlakları, küçük tefek çatlaklar var. Onlar ürpertici, ne kadar sağlam yapsak da" dedi.
© AA
Bacanın düşmesi sonucu tavanda yıkım meydana geldiğini aktaran Özmeç, "12 Kasım depremi tekrar yaşanmış oldu. Şiddetli depremdi, yıkımı ve ağır hasarı çok olmasa da etkisi derin oldu" dedi.
Özmeç, deprem sırasında uyuduğunu dile getirerek, "1999 depreminde ağustos ve kasım depremi üst üste olmuştu. Üzerine de bu olunca ev halkını eve sokamıyoruz. Deprem sonrası özellikle de depreme dayanıklı dediğimiz sistemle yapılan evlerimize bile giremedik. Merkezde yaşayan çocuklarımız var, onları çağırdık, yeniden geniş aile olduk" diye konuştu.
Arazilerde kırılmalar oluştuğuna dikkati çeken Özmeç, "Deprem tekrar kendini hissettirdi. Geçen 23 yıla rağmen nasıl ben unutmadıysam, şu jenerasyonda bir ömür boyu unutmaz. İzi çok büyük. Önemli olan depreme hazır olabilmek" ifadelerini kullandı.
Kültür Evi'ndeki hasardan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Özmeç, tarihi eşyaları sergiledikleri odada hasarın bulunduğunu kaydetti.
Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin üstünden tam 24 saat geçti. Vatandaşlar korkudan evlere giremezken kimisi çadırlarda, kimisi de parkta yatarak sabah olmasını bekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
TÜRKİYE
Düzce'de depremin ardından ilk gece: '24 saat geçti, hala uyuyamadık'
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