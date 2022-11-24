https://sputniknews.com.tr/20221124/duzcede-deprem-nedeniyle-meydana-gelen-toprak-kirilmalari-goruntulendi-1063794412.html

Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi

Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan toprak kırılmaları görüntülendi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T14:05+0300

2022-11-24T14:05+0300

2022-11-24T14:09+0300

yaşam

düzce

deprem

toprak

hasar

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Merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde yaklaşık 173 dönümlük merada yer alan göletin etrafında deprem sonrası toprak kırılmaları meydana geldi.Kırılmaların yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü. Bölgeye gelen deprem uzmanları kırılmalar üzerinde inceleme yaptı.Kültür Evi'nde hasarMerkeze bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan Adige Kültür Evi'nde de hasar oluştu.Hasar alan bacanın düşmesi sonucu Kültür Evi'nin bir odasının tavanında yıkım meydana geldi.Adige Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Özmeç, binanın 7 yıl önce faaliyete başladığını anlattı.Bacanın düşmesi sonucu tavanda yıkım meydana geldiğini aktaran Özmeç, "12 Kasım depremi tekrar yaşanmış oldu. Şiddetli depremdi, yıkımı ve ağır hasarı çok olmasa da etkisi derin oldu" dedi.Özmeç, deprem sırasında uyuduğunu dile getirerek, "1999 depreminde ağustos ve kasım depremi üst üste olmuştu. Üzerine de bu olunca ev halkını eve sokamıyoruz. Deprem sonrası özellikle de depreme dayanıklı dediğimiz sistemle yapılan evlerimize bile giremedik. Merkezde yaşayan çocuklarımız var, onları çağırdık, yeniden geniş aile olduk" diye konuştu.Arazilerde kırılmalar oluştuğuna dikkati çeken Özmeç, "Deprem tekrar kendini hissettirdi. Geçen 23 yıla rağmen nasıl ben unutmadıysam, şu jenerasyonda bir ömür boyu unutmaz. İzi çok büyük. Önemli olan depreme hazır olabilmek" ifadelerini kullandı.Kültür Evi'ndeki hasardan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Özmeç, tarihi eşyaları sergiledikleri odada hasarın bulunduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221124/duzcede-depremin-ardindan-ilk-gece-24-saat-gecti-hala-uyuyamadik-1063780256.html

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