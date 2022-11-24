https://sputniknews.com.tr/20221124/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063782657.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL, 18.60 bandında seyrediyor, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T09:43+0300

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Dolar/TL, 18.60 etrafında yatay seyrini sürdürüyor.Dolar bankalararası piyasada 18.62, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor.Euro/dolar paritesi 1.04 civarında işlem görüyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 106'nın altına geriledi.Çeyrek altın ne kadar?24 Kasım 2022 sabahında ons altın 1050 dolar bandında seyrederken, gram altın 1050 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1739 lira, yarım altın 3480 lira, Cumhuriyet altını 6937 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221124/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063782657.html

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