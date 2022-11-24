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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221124/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063782657.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, 18.60 bandında seyrediyor, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar/TL, 18.60 etrafında yatay seyrini sürdürüyor.Dolar bankalararası piyasada 18.62, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor.Euro/dolar paritesi 1.04 civarında işlem görüyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 106'nın altına geriledi.Çeyrek altın ne kadar?24 Kasım 2022 sabahında ons altın 1050 dolar bandında seyrederken, gram altın 1050 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1739 lira, yarım altın 3480 lira, Cumhuriyet altını 6937 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063782657.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:43 24.11.2022 (güncellendi: 09:45 24.11.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar/TL, 18.60 bandında seyrediyor, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor.
Dolar/TL, 18.60 etrafında yatay seyrini sürdürüyor.
Dolar bankalararası piyasada 18.62, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi 1.04 civarında işlem görüyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 106'nın altına geriledi.

Çeyrek altın ne kadar?

24 Kasım 2022 sabahında ons altın 1050 dolar bandında seyrederken, gram altın 1050 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1739 lira, yarım altın 3480 lira, Cumhuriyet altını 6937 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:43
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