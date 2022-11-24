https://sputniknews.com.tr/20221124/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063782657.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, 18.60 bandında seyrediyor, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T09:43+0300
2022-11-24T09:43+0300
2022-11-24T09:45+0300
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Dolar/TL, 18.60 etrafında yatay seyrini sürdürüyor.Dolar bankalararası piyasada 18.62, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor.Euro/dolar paritesi 1.04 civarında işlem görüyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 106'nın altına geriledi.Çeyrek altın ne kadar?24 Kasım 2022 sabahında ons altın 1050 dolar bandında seyrederken, gram altın 1050 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1739 lira, yarım altın 3480 lira, Cumhuriyet altını 6937 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063782657.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:43 24.11.2022 (güncellendi: 09:45 24.11.2022) Abone ol
Dolar/TL, 18.60 bandında seyrediyor, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor.
Dolar/TL, 18.60 etrafında yatay seyrini sürdürüyor.
Dolar bankalararası piyasada 18.62, euro/TL 19.43 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/dolar paritesi 1.04 civarında işlem görüyor. Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 106'nın altına geriledi.
Çeyrek altın ne kadar?
24 Kasım 2022 sabahında ons altın 1050 dolar bandında seyrederken, gram altın 1050 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1739 lira, yarım altın 3480 lira, Cumhuriyet altını 6937 liradan el değiştiriyor.