Doğu ve Güneydoğu’da kadına yönelik şiddet raporu: 1 yılda 117 kadın yaşamını yitirdi

Doğu ve Güneydoğu’da kadına yönelik şiddet raporu: 1 yılda 117 kadın yaşamını yitirdi

İHD Diyarbakır Kadın Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu’da kadına yönelik şiddetin bir yıllık bilançosunu açıkladı. Rapora göre bir yılda117 kadın yaşamını... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

İHD Diyarbakır Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kadına yönelik bir yıllık şiddetin bilançosunu açıkladı. ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1 Kasım 2021 – 1 Kasım 2022 Arası (1 Yıllık) Kadına Yönelik Şiddet’ başlığı ile hazırlanan rapor ile ilgili değerlendirme yapan İHD Kadın Komisyonu Üyesi Avukat Derya Yıldırım, “Kadınlara yönelik şiddet, düşmanlık yıllardır artarak ve her geçen gün biçim değiştirerek devam etmektedir” dedi.‘cezasızlık politikalarından vazgeçilmelidir’Kadına yönelik artan şiddet vakalarına dikkat çeken Yıldırım “Kadına yönelik fiziksel, ekonomik, kültürel, psikolojik ve cinsel şiddetin her alanda vücut bulduğu ve bunun önlenmesine dair sorumlu kurumlar tarafından etkin hiç bir adım atılmadığı ise bilinen bir gerçektir. Biz kadınlar, her alana uzanan cinsiyetçiliğin ve eril zihniyetin yarattığı şiddet kültürüyle karşı karşıyayız. Buna son verilmesi için çağrı ve taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz: Devlet kadına karşı şiddeti önlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini, toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak için politikalar üretmelidir. Cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmalıdır. Kadına karşı şiddet uygulayan failler hakkında etkili ve caydırıcı cezalandırma yoluna gidilmeli ve cezasızlık politikalarından vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu.Kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı 5 şehirBir yıllık bilançoyu açıklayan İHD Diyarbakır Şubesi Çocuk Komisyonu Üyesi Avukat Eylül Özgültekin, bölge kentlerinde bir yılda 117 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Bölgede kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı ilk 5 şehir arasında Şanlıurfa Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak’ın bulunduğunu kaydeden Özgültekin, kadınların şüpheli şekilde en çok yaşamını yitirdiği ilin Van olduğunu, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’in de ilk sıralarda yer alan diğer iller olduğun belirtti.Özgültekin’in açıkladığı rapordaki veriler şöyle:*Bölge kentlerinde en az 11 kadın intihar sonucu yaşamını yitirirken, 5 kadın intihar teşebbüsünde bulundu.* Aile içi erkek şiddeti sonucu en az 38 kadın yaşamını yitirdi, 15 kadın yaralandı.* Toplumsal alanda erkek şiddeti sonucu en az 19 kadın yaşamını yitirdi, 14 kadın yaralandı.* Toplumsal alanda en az 33 kadın erkeklerin cinsel saldırısına maruz kaldı.*Bölge kentlerinde en az 49 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

