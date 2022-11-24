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https://sputniknews.com.tr/20221124/deprem-anindaki-isik-patlamasinin-nedeni-belli-oldu-1063801167.html
Deprem anındaki ışık patlamasının nedeni belli oldu
Deprem anındaki ışık patlamasının nedeni belli oldu
Düzce'de dün meydana gelen deprem anında gökyüzünde ışık hüzmelerinin oluştuğu görüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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Düzce'de meydana gelen 5.9'luk deprem sırasında bir ışık patlaması meydana geldi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünden görüntülenen ışık patlaması merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını hatırlatan Pınar, sismik enerjinin fay hareketiyle ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Pınar, bu fayların hareketiyle çok yüksek derecede ısının açığa çıktığını vurguladı.
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deprem, düzce
deprem, düzce

Deprem anındaki ışık patlamasının nedeni belli oldu

16:33 24.11.2022
© İHADüzce'deki deprem sırasında ışık patlaması görüldü
Düzce'deki deprem sırasında ışık patlaması görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© İHA
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Düzce'de dün meydana gelen deprem anında gökyüzünde ışık hüzmelerinin oluştuğu görüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, bu ışık olayının tamamen fay hareketiyle alakalı olduğunu söyledi. Pınar, "Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır" dedi.
Düzce'de meydana gelen 5.9'luk deprem sırasında bir ışık patlaması meydana geldi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünden görüntülenen ışık patlaması merak konusu oldu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, olayla ilgili bir açıklama yaptı.
Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını hatırlatan Pınar, sismik enerjinin fay hareketiyle ortaya çıktığını söyledi.
Prof. Dr. Pınar, bu fayların hareketiyle çok yüksek derecede ısının açığa çıktığını vurguladı.
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