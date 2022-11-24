https://sputniknews.com.tr/20221124/deprem-anindaki-isik-patlamasinin-nedeni-belli-oldu-1063801167.html

Deprem anındaki ışık patlamasının nedeni belli oldu

Deprem anındaki ışık patlamasının nedeni belli oldu

Düzce'de dün meydana gelen deprem anında gökyüzünde ışık hüzmelerinin oluştuğu görüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T16:33+0300

2022-11-24T16:33+0300

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yaşam

deprem

düzce

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Düzce'de meydana gelen 5.9'luk deprem sırasında bir ışık patlaması meydana geldi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünden görüntülenen ışık patlaması merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını hatırlatan Pınar, sismik enerjinin fay hareketiyle ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Pınar, bu fayların hareketiyle çok yüksek derecede ısının açığa çıktığını vurguladı.

düzce

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deprem, düzce