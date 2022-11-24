https://sputniknews.com.tr/20221124/cekya-sanayi-ve-ticaret-bakani-abde-gaza-tavan-fiyat-getirilmesi-konusunda-gorus-ayriliklari-var-1063811797.html
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı: AB'de gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda görüş ayrılıkları var
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı: AB'de gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda görüş ayrılıkları var
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela, AB ülkelerinin gaz fiyatı sınırının seviyesi konusunda farklı görüşlerde olduğunu belirtti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T22:11+0300
2022-11-24T22:11+0300
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Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Josef Sikela, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Avrupa Komisyonu’nun (AK) fiyat artışlarını kontrol altına almak için yeni mekanizma çerçevesinde önerdiği gaz fiyatı sınırının seviyesi konusunda derin görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.Avrupa Komisyonu’nun önerilerinin AB ülkeleri enerji bakanlarının toplantısında ele alındığını belirten Sikela, “Tartışmalar oldukça sert geçti. Komisyonun önerdiği sınır seviyesi konusunda derin görüş ayrılıkları var” dedi.
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çekya, gaz, ab, avrupa birliği
çekya, gaz, ab, avrupa birliği
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı: AB'de gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda görüş ayrılıkları var
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Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela, AB ülkelerinin gaz fiyatı sınırının seviyesi konusunda farklı görüşlerde olduğunu belirtti.
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Josef Sikela, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Avrupa Komisyonu’nun (AK) fiyat artışlarını kontrol altına almak için yeni mekanizma çerçevesinde önerdiği gaz fiyatı sınırının seviyesi konusunda derin görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.
Avrupa Komisyonu’nun önerilerinin AB ülkeleri enerji bakanlarının toplantısında ele alındığını belirten Sikela, “Tartışmalar oldukça sert geçti. Komisyonun önerdiği sınır seviyesi konusunda derin görüş ayrılıkları var” dedi.