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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/canli--abd-ukraynaya-400-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-yapacak-1063782119.html
CANLI | ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak
CANLI | ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek mühimmat ve ekipman yardımı yapacaklarını açıkladı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak

09:32 24.11.2022 (güncellendi: 09:47 24.11.2022)
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek mühimmat ve ekipman yardımı yapacaklarını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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11:11 24.11.2022
Avrupa Parlamentosu’nun sitesine siber saldırı
Avrupa Parlamentosu’nun sitesi, düzenlenen DDoS saldırısı nedeniyle bir süre için ulaşılamaz hâle geldi. Siber saldırı, Ukrayna’da düzenlediği özel askeri operasyon yüzünden Avrupa Parlamentosu’nun Rusya’yı ‘teröre destek veren ülke’ ilan etmesini izledi.
Reuters haber ajansı, Avrupa Parlamentosu’ndan bir kaynağına atıfla, siber saldırının son senelerde düzenlenmiş ‘en karmaşık ve ileri düzey saldırı’ olduğunu bildirdi.
DDoS saldırıları, hedef alınan siteye binlerce bilgisayardan girilmesiyle sitenin geçici olarak çökmesine ve ulaşılmaz hâle gelmesine neden oluyor.
09:32 24.11.2022
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek mühimmat ve ekipman yardımı yapacaklarını açıkladı.
Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kremlin'in kritik enerji altyapısına yönelik acımasız saldırıları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmak için ek askeri yardımla Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Joe Biden'ın verdiği yetkiye istinaden, Ukrayna'ya yönelik 26. kez ABD envanterinden silah ve teçhizat çekeceklerini belirten Blinken, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) envanterinden çekilen 400 milyon dolarlık pakette, ek silah, mühimmat ve hava savunma ekipmanı bulunduğunu bildirdi.
Blinken, bu paketle Ukrayna'ya toplam askeri yardımlarının yaklaşık 19.7 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.
Sağladıkları top mühimmatı, hassas atışlar, hava savunma füzeleri ve taktik araçların savaş alanında Ukrayna'ya fayda sağladığını vurgulayan Blinken, şunları kaydetti: "İngiltere Başbakanı (Rishi) Sunak'ın Kiev'e yaptığı son ziyarette sunduğu 50 milyon sterlinlik hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere, çabalarımıza Fransa ve İngiltere de katılıyor. Ayrıca İsveç'in son hava savunma taahhüdünün yaklaşık 300 milyon ABD doları değerinde olduğunu not ediyoruz. Kendisini savunmaya devam edebilmesi ve zamanı geldiğinde müzakere masasında mümkün olan en güçlü konumda olabilmesi için ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz."
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