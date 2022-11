https://sputniknews.com.tr/20221124/boris-johnson-almanya-ukraynanin-hemen-yenilmesini-istiyordu-fransa-son-ana-dek-inkar-icindeydi-1063799664.html

Boris Johnson: Almanya Ukrayna'nın hemen yenilmesini istiyordu, Fransa son ana dek inkar içindeydi

Boris Johnson: Almanya Ukrayna'nın hemen yenilmesini istiyordu, Fransa son ana dek inkar içindeydi

24.11.2022

Ukrayna krizinin kışkırtıcıları ve körükleyicileri arasında özel bir yeri bulunan Boris Johnson, Britanya başbakanlığından ayrılmasından yaklaşık 3 ay sonra CNN'e verdiği röportajda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sanıldığı gibi Ukrayna destekçisi olmadıklarını ima etti. Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel operasyon başlattığında Britanya başbakanı koltuğunda oturan Boris Johnson (BoJo), o dönemde 'Berlin'in uzun bir savaş yerine Kiev'in hemen yenilmesini istediğine' dair izlenimini anlattı: "Her türlü sağlam ekonomik nedenden dolayı, Almanlar, gerçekten istemiyordu, size korkunç bir şey söyleyeceğim, bir aşamada Alman görüşü, 'bunun gerçekleşmesi bir felaket demektir, o zaman, her şeyin bir an önce bitmesi ve Ukrayna'nın çökmesi daha iyi olur' yönündeydi.""Bunu destekleyemezdim. Bunun feci bir bakış açısı olduğunu düşündüm, ama neden böyle düşündüklerini ve hissettiklerini anlayabiliyordum" diye ekleyen BoJo, Fransa'nın da 'Rus güçlerinin Ukrayna sınırını geçtiği son ana kadar inkar halinde olduğunu' söyledi:"Bu şey, çok büyük bir şoktu. Rus taburu taktik gruplarının toplandığını görebiliyorduk, ama farklı ülkeler çok farklı bakış açılarına sahipti...Diplomatik çözüm konusunda fazla iyimser Fransızların son ana kadar inkar içinde olduklarından hiç şüpheniz olmasın."BoJo, "Yine, büyük ölçüde Rus hidrokarbonlarına bağımlı olan İtalyanların bir aşamada bizim aldığımız pozisyonu destekleyemeyeceklerini söylediklerini hatırlıyorum" diye ekledi. Berlin'den ise 'aslında Kiev'in yenilgiyi kabul edip teslim olmasını istediği' iddiasına biraz gecikmeli de olsa yalanlama geldi. dünü basın toplantısında BoJo'nun sözleriyle "Çok eğlenceli, eski başbakanın gerçekle her zaman benzersiz bir ilişkisi olduğunu biliyoruz; bu durum da bir istisna değil" diye alay eden Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, İngilizceye olarak "Bu tamamen saçmalık" diye ekledi.Hebestreit, Rusya'nın operasyon başlatmasından 4 gün sonra Berlin'in hızla Ukrayna'ya silah göndermeye karar verdiğini söyleyerek, "Olgular onun iddialarını yalanlıyor" dedi.Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmek uğruna uzun süredir bağlı kaldığı çatışma bölgesine silah göndermeme ilkesini çiğnediğini savunan Sözcü, 'Alman hükümetinin her zaman Rusya'nın kazanmasına izin verilmemesi gerektiğine inandığı' vurgusunu yaptı.

