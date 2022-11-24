https://sputniknews.com.tr/20221124/bm-irandaki-insan-haklari-ihlali-iddialarini-arastirmak-uzere-heyet-gorevlendirecek-1063813506.html

BM, İran'daki insan hakları ihlali iddialarını araştırmak üzere heyet görevlendirecek

BM, İran'daki insan hakları ihlali iddialarını araştırmak üzere heyet görevlendirecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolardaki insan hakları ihlallerini araştırmak için... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T22:45+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran'ın başkenti Tahran'da dahil olmak üzere ülke genelinde başlayan protestolarda insan hakları ihlalleri iddialarını soruşturmak üzere heyet görevlendireceğini açıkladı. BM İnsan Hakları Konseyi'nde yapılan oylama ile alınan karar doğrultusunda, "İran İslam Cumhuriyeti'nde 16 Eylül 2022'den bu yana süren protestolarla ilgili iddia edilen insan hakları ihlallerini soruşturmak için yeni bir araştırma misyonu oluşturmaya karar verildi" ifadelerine yer verdi. İran'daki söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için oy çoğunluğunu oluşturan 25 ülke, heyet oluşturulmasından yana oy kullanırken, 6 ülke tasarıya ret oyu verdi, 16 ülke ise çekimser oy kullandı.'Şu anda tam teşekküllü bir insan hakları krizi içindeyiz'BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkede olup bitenleri, öldürülen çocukları ve sokaklarda dövülen kadınların görüntülerini görmek beni üzüyor. İktidarın sürdürdüğü eski yöntemler işe yaramıyor. Şu anda tam teşekküllü bir insan hakları krizi içindeyiz" dedi.

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bm, birleşmiş milletler (bm), iran, komite, soruşturma