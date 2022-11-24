https://sputniknews.com.tr/20221124/benzine-indirim--1063800932.html

Benzine indirim

Benzine indirim

Bu geceyarısından itibaren benzine 47 kuruş indirim yapılacak. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T16:25+0300

2022-11-24T16:25+0300

2022-11-24T16:25+0300

ekonomi

benzin

indirim

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Gece yarısından itibaren benzin grubunda 47 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.

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2022

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benzin, indirim