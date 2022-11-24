https://sputniknews.com.tr/20221124/benzine-indirim--1063800932.html
Benzine indirim
Benzine indirim
Bu geceyarısından itibaren benzine 47 kuruş indirim yapılacak. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T16:25+0300
2022-11-24T16:25+0300
2022-11-24T16:25+0300
ekonomi
benzin
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Gece yarısından itibaren benzin grubunda 47 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.
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benzin, indirim
Benzine indirim
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Bu geceyarısından itibaren benzine 47 kuruş indirim yapılacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Gece yarısından itibaren benzin grubunda 47 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.