Barlas: Eğer PKK Suriye'den gerçekten temizlenecekse bunun ancak Suriye devletiyle yapılması mümkün

"Ancak kaçırdıkları bir şey var. Eğer PKK, Suriye'den gerçekten temizlenecekse bunun ancak Suriye devletiyle birlikte yapılması mümkün. Bu yüzden devletler birbirlerine sonsuza dek düşman olmazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siyasette sürekli küslük ve dargınlık olmaz" diyerekbuna işaret etti. Ümit ediyoruz ki Suriye, ülkesinden PKK'yı ve hamisi olan ABD'yi kovma konusunda kararlı olur. Zira çok yakın zamana kadar İran bile ABD'nin uzantısı PKK'yı kolluyordu. İran'da iç karışıklıklar başladığı zaman bunun kaynağının PKK olduğu anlaşıldı ve Türkiye'nin yaptığına benzer operasyonlar başladı. Anlıyoruz ki Davutoğlu döneminde Türkiye'nin girdiği yanlış Suriye politikası da değişmek üzere. Komşularımızla sıfır değil belki yüzlerce sorunumuz var ama artık hepsini teker teker çözüyoruz."