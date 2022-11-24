https://sputniknews.com.tr/20221124/barlas-eger-pkk-suriyeden-gercekten-temizlenecekse-bunun-ancak-suriye-devletiyle-yapilmasi-mumkun-1063784711.html
Barlas: Eğer PKK Suriye'den gerçekten temizlenecekse bunun ancak Suriye devletiyle yapılması mümkün
Barlas: Eğer PKK Suriye'den gerçekten temizlenecekse bunun ancak Suriye devletiyle yapılması mümkün
Mehmet Barlas, "Eğer PKK, Suriye'den gerçekten temizlenecekse bunun ancak Suriye devletiyle birlikte yapılması mümkün" dedi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T10:06+0300
2022-11-24T10:06+0300
2022-11-24T10:09+0300
türkiye
türkiye
mehmet barlas
terör
terör örgütü
terör saldırısı
recep tayyip erdoğan
suriye
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki grup toplantısında Suriye'ye terör operasyonu mesajı verdiğini dile getirdi.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Şimdi sıra Suriye'deki terör yuvalarına yapılacak kara operasyonuyla terör örgütünün sınırımızdan tamamen temizlenmesine geldi. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmenin de mümkün olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından yeminli Türkiye düşmanlarından "Esad bizim düşmanımız değil mi?" sesleri yükselmeye başladı. Niyetleri ise başka. İstiyorlar ki Türkiye'nin içeride ve dışarıda hiçbir meselesine çözüm bulunmasın. Dünyada dengeler değişirken Türkiye hep bu değişimin dışında kalsın" ifadelerine yer verdi.Mehmet Barlas şu noktalara da dikkat çekti:
https://sputniknews.com.tr/20220423/bakan-akar-kara-kuvvetleri-harekat-merkezinde-kuvvet-komutanlariyla-birlikte-operasyonu-takip-etti-1055788023.html
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türkiye, mehmet barlas, terör, terör örgütü, terör saldırısı, recep tayyip erdoğan, suriye
türkiye, mehmet barlas, terör, terör örgütü, terör saldırısı, recep tayyip erdoğan, suriye
Barlas: Eğer PKK Suriye'den gerçekten temizlenecekse bunun ancak Suriye devletiyle yapılması mümkün
10:06 24.11.2022 (güncellendi: 10:09 24.11.2022) Abone ol
Mehmet Barlas, "Eğer PKK, Suriye'den gerçekten temizlenecekse bunun ancak Suriye devletiyle birlikte yapılması mümkün" dedi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki grup toplantısında Suriye'ye terör operasyonu mesajı verdiğini dile getirdi.
Barlas bugün kaleme aldığı yazısında
, "Şimdi sıra Suriye'deki terör yuvalarına yapılacak kara operasyonuyla terör örgütünün sınırımızdan tamamen temizlenmesine geldi. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmenin de mümkün olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından yeminli Türkiye düşmanlarından "Esad bizim düşmanımız değil mi?" sesleri yükselmeye başladı. Niyetleri ise başka. İstiyorlar ki Türkiye'nin içeride ve dışarıda hiçbir meselesine çözüm bulunmasın. Dünyada dengeler değişirken Türkiye hep bu değişimin dışında kalsın"
ifadelerine yer verdi.
Mehmet Barlas şu noktalara da dikkat çekti:
"Ancak kaçırdıkları bir şey var. Eğer PKK, Suriye'den gerçekten temizlenecekse bunun ancak Suriye devletiyle birlikte yapılması mümkün. Bu yüzden devletler birbirlerine sonsuza dek düşman olmazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siyasette sürekli küslük ve dargınlık olmaz" diyerekbuna işaret etti. Ümit ediyoruz ki Suriye, ülkesinden PKK'yı ve hamisi olan ABD'yi kovma konusunda kararlı olur. Zira çok yakın zamana kadar İran bile ABD'nin uzantısı PKK'yı kolluyordu. İran'da iç karışıklıklar başladığı zaman bunun kaynağının PKK olduğu anlaşıldı ve Türkiye'nin yaptığına benzer operasyonlar başladı. Anlıyoruz ki Davutoğlu döneminde Türkiye'nin girdiği yanlış Suriye politikası da değişmek üzere. Komşularımızla sıfır değil belki yüzlerce sorunumuz var ama artık hepsini teker teker çözüyoruz."