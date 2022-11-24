https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-soylu-depremde-agir-hasar-alan-konutlarda-90-bin-liraya-kadar-esya-yardimi-yapacagiz-1063814896.html
Bakan Soylu: Depremde ağır hasar alan konutlarda 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız
Bakan Soylu: Depremde ağır hasar alan konutlarda 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde ağır hasar alan konutlarda 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. 30 bin liraya kadar da kira ve taşınma yardımı... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T23:38+0300
2022-11-24T23:38+0300
2022-11-24T23:43+0300
türkiye
süleyman soylu
murat kurum
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063619446_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_acc8cead5ba57fc6d4ec1d7303f8855b.jpg
İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce Valiliğinde yapılan koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063619446_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2b851a8f68d98a1a8820069b16f23350.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, murat kurum, deprem
süleyman soylu, murat kurum, deprem
Bakan Soylu: Depremde ağır hasar alan konutlarda 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız
23:38 24.11.2022 (güncellendi: 23:43 24.11.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde ağır hasar alan konutlarda 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. 30 bin liraya kadar da kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce Valiliğinde yapılan koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
19 bölgede çadır alanları oluşturduk.
Bine yakın çadır kuruldu ve hala da kurulmaya devam ediyor. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı vatandaşlarımız buralarda misafir edilmeye devam ediyor.
Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Kiracılar varsa 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Konteynera geçiyorsa 15 bin liraya kadar yardımda bulunulacak.
Bu depremin farklı bir yönü var. Burada özellikle hocalarımızın da söylediği bu deprem büyük sarsıntıya sebep oldu ve eşyalar hasar gördü. Bunun için de ekip oluşturuldu, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor."