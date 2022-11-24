Bakan Soylu: Depremde ağır hasar alan konutlarda 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız

19 bölgede çadır alanları oluşturduk. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk.

Bine yakın çadır kuruldu ve hala da kurulmaya devam ediyor. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı vatandaşlarımız buralarda misafir edilmeye devam ediyor. Bine yakın çadır kuruldu ve hala da kurulmaya devam ediyor. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı vatandaşlarımız buralarda misafir edilmeye devam ediyor.

Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Kiracılar varsa 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Konteynera geçiyorsa 15 bin liraya kadar yardımda bulunulacak. Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Kiracılar varsa 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Konteynera geçiyorsa 15 bin liraya kadar yardımda bulunulacak.

Bu depremin farklı bir yönü var. Burada özellikle hocalarımızın da söylediği bu deprem büyük sarsıntıya sebep oldu ve eşyalar hasar gördü. Bunun için de ekip oluşturuldu, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu depremin farklı bir yönü var. Burada özellikle hocalarımızın da söylediği bu deprem büyük sarsıntıya sebep oldu ve eşyalar hasar gördü. Bunun için de ekip oluşturuldu, hasar tespit çalışmaları sürüyor.