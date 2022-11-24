https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-nebati-karadenizde-kesfettigimiz-dogal-gazimizin-vanasini-onumuzdeki-yil-insallah-aciyoruz-1063797103.html

Bakan Nebati: Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazımızın vanasını önümüzdeki yıl inşallah açıyoruz

Bakan Nebati: Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazımızın vanasını önümüzdeki yıl inşallah açıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazımızın da vanasını önümüzdeki yıl inşallah açıyoruz. Keza nükleer santralimizi... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T14:45+0300

2022-11-24T14:45+0300

2022-11-24T14:51+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

enerji

karadeniz

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063796534_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f4d312b136cc4dd128d791f4e46b9407.jpg

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Son bir yıllık süreçte katılım finans kurumlarımızın toplam aktifleri iki katına çıkarak Eylül 2022 itibarıyla 1,1 trilyon liraya ulaştı. Katılım finans kurumlarımızın Türk bankacılık sistemindeki payı son 5 yılda yüzde 5'ten yüzde 8,5 seviyesine kadar yükseldi. Böylece katılım finans kurumları için hedeflenen yüzde 15'lik payı yakalama noktasında önemli ilerlemeler kaydedildi." diye konuştu.Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat bakımından tarihi yüksek seviyelere ulaşmayı ve ardı ardına rekorlar kırmayı başardıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:'Enerjide dışa bağımlılığı giderek azaltmak konusunda kararlıyız'Nebati, bugün yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelenlerin Türkiye'nin büyük potansiyelinin farkında olduklarına ve gelecek planlarını bu doğrultuda yaptıklarına inandığını söyledi."Bunu yurt dışı gezilerde gerçekleştirdiğim görüşmelerde de çok net bir şekilde müşahede etme imkanı buluyor ve bu artan ilgiden büyük memnuniyet duyuyorum" diyen Nebati, her alanda giderek güçlenen ve yarına sağlam adımlarla ilerleyen bir Türkiye bulunduğunu vurguladı.Nebati, 20 sene evvel yerlilik oranı yüzde 20'lerde olan savunma sanayisinde bu oranın yüzde 80'e çıkartıldığını, attıkları adımlar sayesinde ülkede üretilen İHA ve SİHA'ları artık bütün dünyanın konuştuğunu söyledi.Yerli otomobil Togg'un kısa süre sonra yollarda görüleceğini hatırlatan Nebati, hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Artvin'de tamamen yerli sermayeyle inşa edilen ve dünyanın en yüksek 5'inci barajı olan Yusufeli Barajı'nı devreye aldıklarını bildirdi.'Karadeniz gazının vanası açılıyor'Nebati, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazımızın da vanasını önümüzdeki yıl inşallah açıyoruz. Keza nükleer santralimizi yine önümüzdeki yıl devreye alıyoruz. Böylece ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını giderek azaltmak konusunda da kararlıyız." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221122/bakan-donmez-yusufeli-baraji-ekonomimize-yaklasik-5-milyar-liralik-katki-saglayacak-1063726486.html

türkiye

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, enerji, karadeniz, ekonomi