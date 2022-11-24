https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-kocadan-sma-aciklamasi-bilim-kurulumuz-ikinci-bir-ilacin-kullanimini-onerdi-1063812117.html

Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Bilim Kurulumuz ikinci bir ilacın kullanımını önerdi

Bakan Koca'dan SMA açıklaması: Bilim Kurulumuz ikinci bir ilacın kullanımını önerdi

Bakan Koca, "(SMA) Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T22:13+0300

2022-11-24T22:13+0300

2022-11-24T23:18+0300

türkiye

fahrettin koca

sma

spinal müsküler atrofi (sma)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:*HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Altyapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız.* (SMA) Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık.* Şehir hastanelerinde herhangi bir garanti söz konusu değildir, ödenen tek bedel kira bedelidir.* En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz.

https://sputniknews.com.tr/20220831/sma-farkindaligi-yaratmak-icin-kuresel-capta-nft-sergisi-acildi-turkiye-pilot-ulke-oldu-1060620225.html

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fahrettin koca, sma, spinal müsküler atrofi (sma)