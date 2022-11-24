https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-bozdag-duzcedeki-adliyemizin-dis-cephesi-disinda-iceride-herhangi-bir-sey-yok-1063786789.html
Bakan Bozdağ: Düzce'deki adliyemizin dış cephesi dışında içeride herhangi bir şey yok
Bakan Bozdağ: Düzce'deki adliyemizin dış cephesi dışında içeride herhangi bir şey yok
Adalet Bakanı Bozdağ, Düzce'deki depremin ardından zarar gören adliye binasına ilişkin, "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T11:31+0300
2022-11-24T11:31+0300
2022-11-24T12:16+0300
türkiye
bekir bozdağ
adalet bakanlığı
düzce
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesinin ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını, adliyenin pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.Bozdağ, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören Düzce Adliyesinde incelemelerde bulundu, Vali Cevdet Atay ile Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den bilgi aldı.İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmamasını diledi.Bozdağ, "Bir yandan bunu söylerken, öte yandan da ülkemizde depremlerin bir gerçek olduğunu unutmadan deprem karşısında konut stokumuzu, altyapı ve üstyapımızı deprem mevzuatına uygun teknik bir şekilde yapılması gerekenleri yapma hususunda da büyük hassasiyet gösterdiğimizi buradan ayrıca ifade etmek isterim" dedi.Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve diğer konut projeleriyle son 20 yıl içerisinde önemli mesafe katettiğini belirten Bozdağ, bundan sonra da konut stokunun dönüştürülmesi, deprem mevzuatına uygun altyapı ve üstyapı oluşturulması konusundaki çabaların artarak süreceğini kaydetti.Düzce Adliyesinde yaptığı incelemelerle ilgili konuşan Bekir Bozdağ, "Allah'a şükürler olsun adliyemizin dış cephesinde olan şey dışında içeride herhangi bir şey yok. Sadece bazı yerlerde dolaplarının yıkıldığını gördük ama binanın yapısında, ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını da gözlerimizle gördük." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-koca-duzce-golyaka-merkezli-depremde-yarali-sayimiz-son-belirlemelere-gore-93tur-1063763910.html
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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, düzce
bekir bozdağ, adalet bakanlığı, düzce
Bakan Bozdağ: Düzce'deki adliyemizin dış cephesi dışında içeride herhangi bir şey yok
11:31 24.11.2022 (güncellendi: 12:16 24.11.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, Düzce'deki depremin ardından zarar gören adliye binasına ilişkin, "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok. Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesinin ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını, adliyenin pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.
Bozdağ, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören Düzce Adliyesinde incelemelerde bulundu, Vali Cevdet Atay ile Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmamasını diledi.
Bozdağ, "Bir yandan bunu söylerken, öte yandan da ülkemizde depremlerin bir gerçek olduğunu unutmadan deprem karşısında konut stokumuzu, altyapı ve üstyapımızı deprem mevzuatına uygun teknik bir şekilde yapılması gerekenleri yapma hususunda da büyük hassasiyet gösterdiğimizi buradan ayrıca ifade etmek isterim" dedi.
Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve diğer konut projeleriyle son 20 yıl içerisinde önemli mesafe katettiğini belirten Bozdağ, bundan sonra da konut stokunun dönüştürülmesi, deprem mevzuatına uygun altyapı ve üstyapı oluşturulması konusundaki çabaların artarak süreceğini kaydetti.
Düzce Adliyesinde yaptığı incelemelerle ilgili konuşan Bekir Bozdağ, "Allah'a şükürler olsun adliyemizin dış cephesinde olan şey dışında içeride herhangi bir şey yok. Sadece bazı yerlerde dolaplarının yıkıldığını gördük ama binanın yapısında, ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını da gözlerimizle gördük." ifadesini kullandı.