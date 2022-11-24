https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-bozdag-duzcedeki-adliyemizin-dis-cephesi-disinda-iceride-herhangi-bir-sey-yok-1063786789.html

Bakan Bozdağ: Düzce'deki adliyemizin dış cephesi dışında içeride herhangi bir şey yok

Bakan Bozdağ: Düzce'deki adliyemizin dış cephesi dışında içeride herhangi bir şey yok

Adalet Bakanı Bozdağ, Düzce'deki depremin ardından zarar gören adliye binasına ilişkin, "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T11:31+0300

2022-11-24T11:31+0300

2022-11-24T12:16+0300

türkiye

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

düzce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063786615_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_a9d548a8f9b60bfa36048916d8bc37c1.jpg

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesinin ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını, adliyenin pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.Bozdağ, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören Düzce Adliyesinde incelemelerde bulundu, Vali Cevdet Atay ile Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den bilgi aldı.İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmamasını diledi.Bozdağ, "Bir yandan bunu söylerken, öte yandan da ülkemizde depremlerin bir gerçek olduğunu unutmadan deprem karşısında konut stokumuzu, altyapı ve üstyapımızı deprem mevzuatına uygun teknik bir şekilde yapılması gerekenleri yapma hususunda da büyük hassasiyet gösterdiğimizi buradan ayrıca ifade etmek isterim" dedi.Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve diğer konut projeleriyle son 20 yıl içerisinde önemli mesafe katettiğini belirten Bozdağ, bundan sonra da konut stokunun dönüştürülmesi, deprem mevzuatına uygun altyapı ve üstyapı oluşturulması konusundaki çabaların artarak süreceğini kaydetti.Düzce Adliyesinde yaptığı incelemelerle ilgili konuşan Bekir Bozdağ, "Allah'a şükürler olsun adliyemizin dış cephesinde olan şey dışında içeride herhangi bir şey yok. Sadece bazı yerlerde dolaplarının yıkıldığını gördük ama binanın yapısında, ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını da gözlerimizle gördük." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221123/bakan-koca-duzce-golyaka-merkezli-depremde-yarali-sayimiz-son-belirlemelere-gore-93tur-1063763910.html

türkiye

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bekir bozdağ, adalet bakanlığı, düzce