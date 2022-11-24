https://sputniknews.com.tr/20221124/bakan-bilgin-ilk-kez-acikladi-eytli-calisana-5-puan-formulu-1063814058.html

Bakan Bilgin ilk kez açıkladı: EYT'li çalışana 5 puan formülü

Bakan Bilgin ilk kez açıkladı: EYT'li çalışana 5 puan formülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin, işletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışında olduklarını söyledi. Bakan... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T23:03+0300

2022-11-24T23:03+0300

2022-11-24T23:03+0300

türkiye

vedat bilgin

kıdem tazminatı

eyt

asgari ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051134126_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a530f4b147133d72cc93fba093afb518.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.Bakan Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" diyerek, işletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışında oldukları yanıtını verdi.'EYT için net tarih 8 Eylül 1999'Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok" dedi.Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz" açıklamasında bulundu.'Hükümetin bazı formülleri var'NTV'nin aktardığına göre, EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, "Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var" diyerek şunları kaydetti:Bakan Bilgin, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu topsantısı sonrası sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesine ilişkin soruları da yanıtladı.Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personelleri kapsayan düzenlemenin son halininin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221111/bakan-bilgin-eyt-yaptigimiz-duzenleme-herkesi-kapsayan-sinir-koyan-bir-duzenleme-degil-1063338305.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat bilgin, kıdem tazminatı, eyt, asgari ücret