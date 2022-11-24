https://sputniknews.com.tr/20221124/bae-yemen-merkez-bankasina-300-milyon-dolar-mevduat-aktardi-1063778654.html

BAE, Yemen Merkez Bankası'na 300 milyon dolar mevduat aktardı

BAE, Yemen Merkez Bankası'na 300 milyon dolar mevduat aktardı

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen Merkez Bankası'na 1 milyar 100 milyon BAE dirhemi (300 milyon dolar) mevduat... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T01:57+0300

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ekonomi

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

muin abdulmelik

yemen

aden

suudi arabistan

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Yemen resmi haber ajansına göre, Abdulmelik, geçici başkent Aden'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ve BAE'den gelecek toplam 2 milyar dolarlık mevduatın ilk kısmının BAE'den Yemen Merkez Bankası'na aktarıldığını açıkladı.Başbakan Abdulmelik, gelecek pazar Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın Suudi Arabistan ve BAE ile mevduatın düzenlenmesi ve hibe çerçeve anlaşması imzalayacaklarını söyledi.Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Savaşın Yemen ekonomisine zararının 126 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

yemen

aden

suudi arabistan

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), muin abdulmelik, yemen, aden, suudi arabistan