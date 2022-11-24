https://sputniknews.com.tr/20221124/bae-yemen-merkez-bankasina-300-milyon-dolar-mevduat-aktardi-1063778654.html
BAE, Yemen Merkez Bankası'na 300 milyon dolar mevduat aktardı
BAE, Yemen Merkez Bankası'na 300 milyon dolar mevduat aktardı
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen Merkez Bankası'na 1 milyar 100 milyon BAE dirhemi (300 milyon dolar) mevduat... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T01:57+0300
2022-11-24T01:57+0300
2022-11-24T02:01+0300
ekonomi
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
muin abdulmelik
yemen
aden
suudi arabistan
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Yemen resmi haber ajansına göre, Abdulmelik, geçici başkent Aden'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ve BAE'den gelecek toplam 2 milyar dolarlık mevduatın ilk kısmının BAE'den Yemen Merkez Bankası'na aktarıldığını açıkladı.Başbakan Abdulmelik, gelecek pazar Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın Suudi Arabistan ve BAE ile mevduatın düzenlenmesi ve hibe çerçeve anlaşması imzalayacaklarını söyledi.Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Savaşın Yemen ekonomisine zararının 126 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
yemen
aden
suudi arabistan
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), muin abdulmelik, yemen, aden, suudi arabistan
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), muin abdulmelik, yemen, aden, suudi arabistan
BAE, Yemen Merkez Bankası'na 300 milyon dolar mevduat aktardı
01:57 24.11.2022 (güncellendi: 02:01 24.11.2022) Abone ol
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen Merkez Bankası'na 1 milyar 100 milyon BAE dirhemi (300 milyon dolar) mevduat gönderdiğini duyurdu.
Yemen resmi haber ajansına göre, Abdulmelik, geçici başkent Aden'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ve BAE'den gelecek toplam 2 milyar dolarlık mevduatın ilk kısmının BAE'den Yemen Merkez Bankası'na aktarıldığını açıkladı.
Başbakan Abdulmelik, gelecek pazar Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın Suudi Arabistan ve BAE ile mevduatın düzenlenmesi ve hibe çerçeve anlaşması imzalayacaklarını söyledi.
Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Savaşın Yemen ekonomisine zararının 126 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.