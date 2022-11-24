https://sputniknews.com.tr/20221124/ak-partili-turandan-kenan-evrenli-sisi-ve-esad-aciklamasi--1063785392.html
AK Partili Turan'dan Kenan Evren'li 'Sisi' ve 'Esad' açıklaması
AK Partili Turan'dan Kenan Evren'li 'Sisi' ve 'Esad' açıklaması
Bülent Turan, Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışmasını, “Biz yine darbeye karşıyız. Biz yine Mursi’ye rahmet diliyoruz. Kenan Evren de darbe... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T10:46+0300
2022-11-24T10:46+0300
2022-11-24T10:46+0300
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı:Turan, “Mısır’la barışmak durumundayız. Doğu Akdeniz’i Yunanistan ile İsrail’e mi bırakacağız? Mavi Vatan’daki iddialarımızı sağlamlaştırmayacak mıyız?” diye sordu, yeni durumu değerlendirdiklerini ifade etti.“Darbe yapan Sisi’ye karşı çıkmak ile 10 sene sonra Mısır’ın başındaki yöneticiyle görüşmek başka bir şey” diyen Turan, Kenan Evren örneği verdi:Erdoğan’ın Sisi ile ilgili eski sert sözleri üzerinden gelen eleştirilere de yanıt veren Turan, “Temel parametreler değişmiştir. Her şart yeni değerlendirmeyi zorunlu kılar. Değişen şartlar içerisinde ülkenin menfaatleri çerçevesinde gereken adımın ne olduğunu değerlendirdik” sözlerini kaydetti.Öte yandan Turan “Esad ile de sıkışacak mı?” sorusuna da, “Esad’dan bağımsız söylüyorum. Her darbeciye, her halkını bombalayana karşı çıktık, çıkacağız. Ancak ülkemizin menfaatleri, bölgemizin dengeleri neyi gerektiriyorsa da onu yapmaktan çekinmeyeceğiz” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/erdogandan-esad-ile-gorusme-aciklamasi-olabilir-siyasette-kusluk-ve-darginlik-olmaz-1063751189.html
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bülent turan, türkiye, ak parti, suriye, esad, beşar esad, mısır, sisi, abdülffetah sisi
bülent turan, türkiye, ak parti, suriye, esad, beşar esad, mısır, sisi, abdülffetah sisi
AK Partili Turan'dan Kenan Evren'li 'Sisi' ve 'Esad' açıklaması
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Bülent Turan, Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışmasını, “Biz yine darbeye karşıyız. Biz yine Mursi’ye rahmet diliyoruz. Kenan Evren de darbe yaptığında kınayan oldu. Ama Evren’le de zaman içerisinde tüm dünya, Türkiye’nin başında olduğu için görüşmeler yaptı. Bunu okuyamamak büyük bir yanlışlık” diye değerlendirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını
yanıtladı:
Turan, “Mısır’la barışmak durumundayız. Doğu Akdeniz’i Yunanistan ile İsrail’e mi bırakacağız? Mavi Vatan’daki iddialarımızı sağlamlaştırmayacak mıyız?” diye sordu, yeni durumu değerlendirdiklerini ifade etti.
“Darbe yapan Sisi’ye karşı çıkmak ile 10 sene sonra Mısır’ın başındaki yöneticiyle görüşmek başka bir şey” diyen Turan, Kenan Evren örneği verdi:
"Kenan Evren de darbe yaptığında kınayan oldu. Ama Evren’le de zaman içerisinde tüm dünya, Türkiye’nin başında olduğu için görüşmeler yaptı. Bunu okuyamamak büyük bir yanlışlık."
Erdoğan’ın Sisi ile ilgili eski sert sözleri üzerinden gelen eleştirilere de yanıt veren Turan, “Temel parametreler değişmiştir. Her şart yeni değerlendirmeyi zorunlu kılar. Değişen şartlar içerisinde ülkenin menfaatleri çerçevesinde gereken adımın ne olduğunu değerlendirdik” sözlerini kaydetti.
Öte yandan Turan “Esad ile de sıkışacak mı?” sorusuna da, “Esad’dan bağımsız söylüyorum. Her darbeciye, her halkını bombalayana karşı çıktık, çıkacağız. Ancak ülkemizin menfaatleri, bölgemizin dengeleri neyi gerektiriyorsa da onu yapmaktan çekinmeyeceğiz” yanıtını verdi.