AK Partili Turan'dan Kenan Evren'li 'Sisi' ve 'Esad' açıklaması

AK Partili Turan'dan Kenan Evren'li 'Sisi' ve 'Esad' açıklaması

Bülent Turan, Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışmasını, "Biz yine darbeye karşıyız. Biz yine Mursi'ye rahmet diliyoruz. Kenan Evren de darbe...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı:Turan, “Mısır’la barışmak durumundayız. Doğu Akdeniz’i Yunanistan ile İsrail’e mi bırakacağız? Mavi Vatan’daki iddialarımızı sağlamlaştırmayacak mıyız?” diye sordu, yeni durumu değerlendirdiklerini ifade etti.“Darbe yapan Sisi’ye karşı çıkmak ile 10 sene sonra Mısır’ın başındaki yöneticiyle görüşmek başka bir şey” diyen Turan, Kenan Evren örneği verdi:Erdoğan’ın Sisi ile ilgili eski sert sözleri üzerinden gelen eleştirilere de yanıt veren Turan, “Temel parametreler değişmiştir. Her şart yeni değerlendirmeyi zorunlu kılar. Değişen şartlar içerisinde ülkenin menfaatleri çerçevesinde gereken adımın ne olduğunu değerlendirdik” sözlerini kaydetti.Öte yandan Turan “Esad ile de sıkışacak mı?” sorusuna da, “Esad’dan bağımsız söylüyorum. Her darbeciye, her halkını bombalayana karşı çıktık, çıkacağız. Ancak ülkemizin menfaatleri, bölgemizin dengeleri neyi gerektiriyorsa da onu yapmaktan çekinmeyeceğiz” yanıtını verdi.

