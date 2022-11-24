https://sputniknews.com.tr/20221124/ak-parti-tiktok-hesabi-acti-1063807959.html
AK Parti, TikTok hesabı açtı
AK Parti, TikTok hesabı açtı
AK Parti, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı. Açılan hesapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" gibi sözlerinin yer aldığı bir kolaj... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T20:21+0300
2022-11-24T20:21+0300
2022-11-24T20:24+0300
türkiye
ak parti
tiktok
recep tayyip erdoğan
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AK Parti, video paylaşım uygulaması TikTok'ta hesap açtı.Hesaptan yapılan ilk paylaşımda "Merhaba TikTok biz geldik" mesajıyla bir video yer aldı. Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür. Biz bin yıldır buradayız" gibi sözlerinin yanı sıra dış politika temasları, TOGG, savunma sanayi ile ilgili görüntüler ve Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar yer aldı.
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ak parti, tiktok, recep tayyip erdoğan
ak parti, tiktok, recep tayyip erdoğan
AK Parti, TikTok hesabı açtı
20:21 24.11.2022 (güncellendi: 20:24 24.11.2022) Abone ol
AK Parti, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı. Açılan hesapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" gibi sözlerinin yer aldığı bir kolaj video yayınlandı.
AK Parti, video paylaşım uygulaması TikTok'ta hesap açtı.
Hesaptan yapılan ilk paylaşımda "Merhaba TikTok biz geldik" mesajıyla bir video yer aldı.
Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür. Biz bin yıldır buradayız" gibi sözlerinin yanı sıra dış politika temasları, TOGG, savunma sanayi ile ilgili görüntüler ve Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar yer aldı.