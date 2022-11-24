https://sputniknews.com.tr/20221124/ak-parti-tiktok-hesabi-acti-1063807959.html

AK Parti, TikTok hesabı açtı

AK Parti, TikTok hesabı açtı

AK Parti, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı. Açılan hesapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" gibi sözlerinin yer aldığı bir kolaj... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ak parti

tiktok

recep tayyip erdoğan

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AK Parti, video paylaşım uygulaması TikTok'ta hesap açtı.Hesaptan yapılan ilk paylaşımda "Merhaba TikTok biz geldik" mesajıyla bir video yer aldı. Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür. Biz bin yıldır buradayız" gibi sözlerinin yanı sıra dış politika temasları, TOGG, savunma sanayi ile ilgili görüntüler ve Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar yer aldı.

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ak parti, tiktok, recep tayyip erdoğan