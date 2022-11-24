https://sputniknews.com.tr/20221124/ak-parti-sozcusu-celik-partisinin-mkyk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1063803640.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi
AK Parti MKYK gündemini değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin "En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafına... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T18:08+0300
2022-11-24T18:08+0300
2022-11-24T18:29+0300
ömer çelik
ak parti myk toplantısı
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AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından detaylar şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, ak parti myk toplantısı
ömer çelik, ak parti myk toplantısı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi
18:08 24.11.2022 (güncellendi: 18:29 24.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti MKYK gündemini değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin "En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafına. Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi" açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından detaylar şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin hayatının korunması konusunda dünyada en hassas orduların başında gelir.
Türkiye’nin savunma hakkını, terörle mücadele hakkını ve anayasal düzenini savunma hakkını dikkate almadan, sürekli olarak terör örgütünün perspektifi ve merceği ile Türkiye’ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır.
En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafına. Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi.