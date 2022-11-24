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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi
AK Parti MKYK gündemini değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin "En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafına... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından detaylar şöyle:
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ömer çelik, ak parti myk toplantısı
ömer çelik, ak parti myk toplantısı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi

18:08 24.11.2022 (güncellendi: 18:29 24.11.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti MKYK gündemini değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin "En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafına. Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi" açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından detaylar şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin hayatının korunması konusunda dünyada en hassas orduların başında gelir.
Türkiye’nin savunma hakkını, terörle mücadele hakkını ve anayasal düzenini savunma hakkını dikkate almadan, sürekli olarak terör örgütünün perspektifi ve merceği ile Türkiye’ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır.
En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafına. Bütün Türkiye 'Teröre karşı biriz ve beraberiz' dedi.
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