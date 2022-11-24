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AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gölyaka'da yaşanan deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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düzce
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afad
ödenek
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AFAD, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, 1 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olmak üzere, 17 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği belirtildi.Açıklamada, ayrıca Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 93 kişinin yaralandığı, yaralılardan 13'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.
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düzce, afad, ödenek
düzce, afad, ödenek

AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

22:01 24.11.2022 (güncellendi: 22:07 24.11.2022)
© Twitter/AFADAFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz
AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Twitter/AFAD
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gölyaka'da yaşanan deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı.
AFAD, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 1 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olmak üzere, 17 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 93 kişinin yaralandığı, yaralılardan 13'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.
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