https://sputniknews.com.tr/20221124/afad-duzceye-17-milyon-lira-acil-yardim-odenegi-gonderildi-1063811318.html
AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gölyaka'da yaşanan deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T22:01+0300
2022-11-24T22:01+0300
2022-11-24T22:07+0300
düzce
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afad
ödenek
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AFAD, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, 1 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olmak üzere, 17 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği belirtildi.Açıklamada, ayrıca Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 93 kişinin yaralandığı, yaralılardan 13'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.
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düzce, afad, ödenek
AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
22:01 24.11.2022 (güncellendi: 22:07 24.11.2022) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gölyaka'da yaşanan deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı.
AFAD, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 1 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olmak üzere, 17 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 93 kişinin yaralandığı, yaralılardan 13'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.