https://sputniknews.com.tr/20221124/afad-duzceye-17-milyon-lira-acil-yardim-odenegi-gonderildi-1063811318.html

AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gölyaka'da yaşanan deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

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ödenek

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AFAD, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, 1 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olmak üzere, 17 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği belirtildi.Açıklamada, ayrıca Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 93 kişinin yaralandığı, yaralılardan 13'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.

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