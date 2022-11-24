https://sputniknews.com.tr/20221124/afad-duzcedeki-depremde-yaralananlardan-14unun-tedavisi-devam-ediyor-1063781684.html

AFAD: Düzce'deki depremde yaralananlardan 14'ünün tedavisi devam ediyor

AFAD: Düzce'deki depremde yaralananlardan 14'ünün tedavisi devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T08:53+0300

2022-11-24T08:53+0300

2022-11-24T08:53+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

düzce

deprem

yaralı

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20221124/duzcede-depremin-ardindan-ilk-gece-24-saat-gecti-hala-uyuyamadik-1063780256.html

türkiye

düzce

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), düzce, deprem, yaralı