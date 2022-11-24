https://sputniknews.com.tr/20221124/afad-duzcedeki-depremde-yaralananlardan-14unun-tedavisi-devam-ediyor-1063781684.html
AFAD: Düzce'deki depremde yaralananlardan 14'ünün tedavisi devam ediyor
AFAD: Düzce'deki depremde yaralananlardan 14'ünün tedavisi devam ediyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T08:53+0300
2022-11-24T08:53+0300
2022-11-24T08:53+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
düzce
deprem
yaralı
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/duzcede-depremin-ardindan-ilk-gece-24-saat-gecti-hala-uyuyamadik-1063780256.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), düzce, deprem, yaralı
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), düzce, deprem, yaralı
AFAD: Düzce'deki depremde yaralananlardan 14'ünün tedavisi devam ediyor
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.
Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.