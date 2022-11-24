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https://sputniknews.com.tr/20221124/afad-duzcede-59-buyuklugundeki-depremden-sonra-180-artci-sarsinti-olustu-1063777351.html
AFAD: Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntı oluştu
AFAD: Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntı oluştu
AFAD'dan gelen açıklamaya göre Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntı oluştu. Yaralılardan 16'sının tedavisine hastanelerde devam... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
afad
düzce
artçı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 16'sının tedavisi hastanelerde sürüyor.Depremin ardından bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi.Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.
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afad, düzce, artçı
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AFAD: Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntı oluştu

01:07 24.11.2022 (güncellendi: 01:12 24.11.2022)
© AAAFAD deprem
AFAD deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
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AFAD'dan gelen açıklamaya göre Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntı oluştu. Yaralılardan 16'sının tedavisine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 16'sının tedavisi hastanelerde sürüyor.
Depremin ardından bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi.
Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.
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