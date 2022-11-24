https://sputniknews.com.tr/20221124/abdden-yunanistana-hava-savunma-teklifi-s-300leri-ukraynaya-verme-karsiliginda-nato-sistemleri-1063811887.html
ABD’den Yunanistan’a hava savunma teklifi: S-300’leri Ukrayna’ya verme karşılığında NATO sistemleri
ABD’den Yunanistan’a hava savunma teklifi: S-300’leri Ukrayna’ya verme karşılığında NATO sistemleri
Yunanistan, hizmetindeki S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya devredebilir. Üstelik anlaşma önümüzdeki günlerde sağlanabilir. Yunan Pentapostagma.gr... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T22:11+0300
2022-11-24T22:11+0300
2022-11-24T22:11+0300
dünya
abd
yunan
yunanistan
s-300
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1042501917_33:0:1167:638_1920x0_80_0_0_8370fd8b9dd28989cab7aee8e0a91926.jpg
ABD, Yunanistan’a hava savunma sistemleri değişimini yaparak elindeki S-300 ve Tor-M1 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya göndermeyi önerdi. Buna karşılık ABD, Yunanistan’da NATO standartlarındaki hava savunma sistemlerini tedarik etme sözünü verdi. Sistemlerin tipi belirtilmedi.Yunanistan’ın elindeki Sovyet yapımı Osa-K hava savunma sistemleri, eski olduğu gerekçesiyle ABD’lilerin ilgisini çekmiyor. Anlaşmada sadece S-300 ve Tor-M1’in adları geçiyor.Atina’nın bu öneriyi kabul ettiği ifade edildi. Bu anlaşma, Yunanistan’a Sovyet yapımı hava savunma sistemlerinden tamamen kurtulma fırsatını sağlıyor. Çünkü bu sistemlerin bakımı yıldan yıla giderek zorlaşıyor ve gelecekte tamamen imkansız hale gelecek.Haberde, “Ukrayna’daki savaş, Yunan ordusunun Rus yapımı silahlardan tamamen kurtulmasına katkıda bulunuyor, çünkü Moskova ve NATO arasındaki bölünme yüzünden yakında teknik bakım ve servisin imkansız olacağı tamamen açık” ifadesine yer verildi.Yunanistan’ın ayrıca Alman yapımı Marder karşılığında Ukrayna’ya elindeki Sovyet yapımı BMP-1 zırhlı piyade araçlarını da göndermeye hazır olduğu belirtildi.
yunanistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1042501917_174:0:1025:638_1920x0_80_0_0_4ece264e2ab3b988fd5704fee52cdfd3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, yunan, yunanistan, s-300, ukrayna
abd, yunan, yunanistan, s-300, ukrayna
ABD’den Yunanistan’a hava savunma teklifi: S-300’leri Ukrayna’ya verme karşılığında NATO sistemleri
Abone ol
Yunanistan, hizmetindeki S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya devredebilir. Üstelik anlaşma önümüzdeki günlerde sağlanabilir. Yunan Pentapostagma.gr portalının haberine göre bu öneri ABD’den geldi.
ABD, Yunanistan’a hava savunma sistemleri değişimini yaparak elindeki S-300 ve Tor-M1 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya göndermeyi önerdi. Buna karşılık ABD, Yunanistan’da NATO standartlarındaki hava savunma sistemlerini tedarik etme sözünü verdi. Sistemlerin tipi belirtilmedi.
Yunanistan’ın elindeki Sovyet yapımı Osa-K hava savunma sistemleri, eski olduğu gerekçesiyle ABD’lilerin ilgisini çekmiyor. Anlaşmada sadece S-300 ve Tor-M1’in adları geçiyor.
Atina’nın bu öneriyi kabul ettiği ifade edildi. Bu anlaşma, Yunanistan’a Sovyet yapımı hava savunma sistemlerinden tamamen kurtulma fırsatını sağlıyor. Çünkü bu sistemlerin bakımı yıldan yıla giderek zorlaşıyor ve gelecekte tamamen imkansız hale gelecek.
Haberde, “Ukrayna’daki savaş, Yunan ordusunun Rus yapımı silahlardan tamamen kurtulmasına katkıda bulunuyor, çünkü Moskova ve NATO arasındaki bölünme yüzünden yakında teknik bakım ve servisin imkansız olacağı tamamen açık” ifadesine yer verildi.
Yunanistan’ın ayrıca Alman yapımı Marder karşılığında Ukrayna’ya elindeki Sovyet yapımı BMP-1 zırhlı piyade araçlarını da göndermeye hazır olduğu belirtildi.