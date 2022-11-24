https://sputniknews.com.tr/20221124/5-yildir-pesini-birakmadigi-kadinin-evine-zorla-girmeye-calisarak-nacakla-saldirdi-1063790390.html

5 yıldır peşini bırakmadığı kadının evine zorla girmeye çalışarak, 'nacak'la saldırdı

5 yıldır peşini bırakmadığı kadının evine zorla girmeye çalışarak, 'nacak'la saldırdı

Göngören'de 5 yıl önce annesi vermeyince evlenemedikleri eski kız arkadaşının peşini bırakmayan şüpheli, ailenin korkulu rüyası haline geldi. Son olarak... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T12:58+0300

2022-11-24T12:58+0300

2022-11-24T12:58+0300

yaşam

istanbul

kadına şiddet

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İstanbul Güngöre'den eski kız arkadaşına pencereden nacakla tehditler savuran şüpheli yakalandı.İddiaya göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Gönül D. 5 yıl önce Haşim K. ile tanıştı. Birlikteliklerini evlilikle devam ettirmek istediklerinde ailesini de yanına alan Haşim K, Gönül D'nin evine kız istemeye geldi.Kız isteme sırasında ailenin konuşmalarını beğenmeyen anne Asiye D. kızını vermeyeceğini bildirdi. Bunu kabullenmeyen Haşim K. eski kız arkadaşı ve ailesinin korkulu rüyası haline geldi.Defalarca kapıya dayandıDefalarca kapıya dayanıp camları kırdığı, pencere korkuluk demirlerini kesip, zorla içeriye girdiği ileri sürülen Haşim K. için şikayet üzerine uzaklaştırma kararı verildi. Karara rağmen durmayan Haşim K, geçen pazar günü nacakla pencereye gelip tehditler savurdu.Yaşadıklarını anlatan anne Asiye D., "Bu şahıs kızımın peşini bırakmıyor, kızımı her seferinde tehdit ediyor, 'Gelmesen anneni öldürürüm, kardeşini kaçırırım, kardeşini yok ederim' diyor. Benim camları kırdı annesi taktırdı. Yine geçen pazar akşamı camı kırdı. Kızımı alıp götürüyor bırakmıyor. Kızım, 'Sen adam olmuyorsun, çalışmıyorsun, etmiyorsun' diyor ama lakin halen kızımın peşinde. Hiç kimsemiz yok, biz ortada kaldık. Orakla camdan elini içeri sallıyor. Gönül'e 'çık' diyor, Gönül 'gelmiyorum istemiyorum, git nefret ediyorum senden' dediği halde, bizim evimize kesici aletle saldırıyor. Komşum olmasa o gün belki benim, belki kızımın cenazesi çıkacaktı" dedi.Gözaltına alınan Haşim K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

istanbul

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istanbul, kadına şiddet