https://sputniknews.com.tr/20221124/3-cocuk-annesi-genc-kadini-olduren-adam-her-yerde-araniyor-1063799423.html

3 çocuk annesi genç kadını öldüren adam her yerde aranıyor

3 çocuk annesi genç kadını öldüren adam her yerde aranıyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde Abdullah T., tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı. Polis, Abdullah T.'nin... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T15:37+0300

2022-11-24T15:37+0300

2022-11-24T15:37+0300

yaşam

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

adana

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Adana'da olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, adana