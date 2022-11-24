https://sputniknews.com.tr/20221124/27-yil-sonra-kuba-ve-turkiye-iliskilerinde-bir-ilk-iki-ulke-arasinda-ticari-iliskiler-ne-boyutta-1063807562.html

27 yıl sonra Küba ve Türkiye ilişkilerinde bir ilk: İki ülke arasında ticari ilişkiler ne boyutta?

27 yıl sonra Küba ve Türkiye ilişkilerinde bir ilk: İki ülke arasında ticari ilişkiler ne boyutta?

Fidel Castro'nun 1995'te Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’ye gelen Küba Devlet Başkanı Canel, iki ülke arasındaki siyasi... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T21:27+0300

2022-11-24T21:27+0300

2022-11-24T21:27+0300

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak adına Türkiye'ye gelerek, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyareti gerçekleştirdi.Bu ziyaret sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışan taraflara, Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı da eşlik etti. ABD’nin Havana’ya uyguladığı ticari ambargo nedeniyle Küba ekonomisinde yaşanan zorluklar ve Türkiye ile Küba arasındaki coğrafi uzaklık gibi etkenler, ikili ticaretin yıllar itibariyle düşük seviyelerde seyretmesine neden olsa da halihazırda iki ülke arasında ilki 1996’da imzalanarak ticaretin altyapısını oluşturan 4 anlaşma ve protokol bulunuyor.Türkiye’nin, 2022’de büyüme oranı yüzde 3.2 olacağı tahmin edilen Küba’ya olan ihracatının ilk sıralarında demir çelik, makinalar, alüminyum ürünleri ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Daha önce Küba'nın 2021 yılında Türkiye’ye ihracatı 12 milyon dolar ile yüzde 0.7 seviyesinde gerçekleşmiş, aynı yılın ithalat verilerine göre ise Küba, Türkiye’den 29 milyon dolar değerinde ticari alışverişte bulunmuştu. Özellikle sağlık sektöründe yapılacak yeni ortak projeler ile ikili ticari ilişkilerin daha büyük bir ivme ile atılım yapacağı, iki ülkenin de liderleri tarafından altı çizilen bir diğer konu.Peki, Ankara ve Havana arasındaki ticari trafik 2022 yılı itibarıyla hangi boyutta?Diplomatik bağlarının 70. yılını kutlayan Ankara ve Havana'nın ticari ilişkilerine dair önemli veriler Sputnik’in infografiğinde.

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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infografik, türkiye, küba, miguel diaz-canel, recep tayyip erdoğan, инфографика