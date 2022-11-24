Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221124/27-yil-sonra-kuba-ve-turkiye-iliskilerinde-bir-ilk-iki-ulke-arasinda-ticari-iliskiler-ne-boyutta-1063807562.html
27 yıl sonra Küba ve Türkiye ilişkilerinde bir ilk: İki ülke arasında ticari ilişkiler ne boyutta?
27 yıl sonra Küba ve Türkiye ilişkilerinde bir ilk: İki ülke arasında ticari ilişkiler ne boyutta?
Fidel Castro'nun 1995'te Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’ye gelen Küba Devlet Başkanı Canel, iki ülke arasındaki siyasi... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T21:27+0300
2022-11-24T21:27+0300
multimedya
infografik
türkiye
küba
miguel diaz-canel
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063805880_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0071808108501017605689e59156f95c.png
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak adına Türkiye'ye gelerek, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyareti gerçekleştirdi.Bu ziyaret sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışan taraflara, Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı da eşlik etti. ABD’nin Havana’ya uyguladığı ticari ambargo nedeniyle Küba ekonomisinde yaşanan zorluklar ve Türkiye ile Küba arasındaki coğrafi uzaklık gibi etkenler, ikili ticaretin yıllar itibariyle düşük seviyelerde seyretmesine neden olsa da halihazırda iki ülke arasında ilki 1996’da imzalanarak ticaretin altyapısını oluşturan 4 anlaşma ve protokol bulunuyor.Türkiye’nin, 2022’de büyüme oranı yüzde 3.2 olacağı tahmin edilen Küba’ya olan ihracatının ilk sıralarında demir çelik, makinalar, alüminyum ürünleri ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Daha önce Küba'nın 2021 yılında Türkiye’ye ihracatı 12 milyon dolar ile yüzde 0.7 seviyesinde gerçekleşmiş, aynı yılın ithalat verilerine göre ise Küba, Türkiye’den 29 milyon dolar değerinde ticari alışverişte bulunmuştu. Özellikle sağlık sektöründe yapılacak yeni ortak projeler ile ikili ticari ilişkilerin daha büyük bir ivme ile atılım yapacağı, iki ülkenin de liderleri tarafından altı çizilen bir diğer konu.Peki, Ankara ve Havana arasındaki ticari trafik 2022 yılı itibarıyla hangi boyutta?Diplomatik bağlarının 70. yılını kutlayan Ankara ve Havana'nın ticari ilişkilerine dair önemli veriler Sputnik’in infografiğinde.
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Selin Uludağ
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
Selin Uludağ
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063805880_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_eb2c22926c5851a916f27bbc05784422.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, türkiye, küba, miguel diaz-canel, recep tayyip erdoğan, инфографика
infografik, türkiye, küba, miguel diaz-canel, recep tayyip erdoğan, инфографика

27 yıl sonra Küba ve Türkiye ilişkilerinde bir ilk: İki ülke arasında ticari ilişkiler ne boyutta?

21:27 24.11.2022
Abone olTelegram
- Sputnik Türkiye
Selin Uludağ
Tüm yazılar
Fidel Castro'nun 1995'te Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’ye gelen Küba Devlet Başkanı Canel, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler bağlamında önemli temaslarda bulundu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak adına Türkiye'ye gelerek, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyareti gerçekleştirdi.
Bu ziyaret sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışan taraflara, Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı da eşlik etti. ABD’nin Havana’ya uyguladığı ticari ambargo nedeniyle Küba ekonomisinde yaşanan zorluklar ve Türkiye ile Küba arasındaki coğrafi uzaklık gibi etkenler, ikili ticaretin yıllar itibariyle düşük seviyelerde seyretmesine neden olsa da halihazırda iki ülke arasında ilki 1996’da imzalanarak ticaretin altyapısını oluşturan 4 anlaşma ve protokol bulunuyor.
Türkiye’nin, 2022’de büyüme oranı yüzde 3.2 olacağı tahmin edilen Küba’ya olan ihracatının ilk sıralarında demir çelik, makinalar, alüminyum ürünleri ve temizlik malzemeleri yer alıyor.
Daha önce Küba'nın 2021 yılında Türkiye’ye ihracatı 12 milyon dolar ile yüzde 0.7 seviyesinde gerçekleşmiş, aynı yılın ithalat verilerine göre ise Küba, Türkiye’den 29 milyon dolar değerinde ticari alışverişte bulunmuştu.
Özellikle sağlık sektöründe yapılacak yeni ortak projeler ile ikili ticari ilişkilerin daha büyük bir ivme ile atılım yapacağı, iki ülkenin de liderleri tarafından altı çizilen bir diğer konu.
Peki, Ankara ve Havana arasındaki ticari trafik 2022 yılı itibarıyla hangi boyutta?
Diplomatik bağlarının 70. yılını kutlayan Ankara ve Havana'nın ticari ilişkilerine dair önemli veriler Sputnik’in infografiğinde.
İnfografik 27 yıl sonra Küba ve Türkiye ilişkilerinde bir ilk: İki ülke arasında ticari ilişkiler ne boyutta? - Sputnik Türkiye
İnfografik 27 yıl sonra Küba ve Türkiye ilişkilerinde bir ilk: İki ülke arasında ticari ilişkiler ne boyutta? - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала