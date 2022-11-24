https://sputniknews.com.tr/20221124/2022-fifa-dunya-kupasi-maclari-tum-istatistikleri-ile-veri-macta-1063804423.html
2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm istatistikleri ile Veri Maç’ta
2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm istatistikleri ile Veri Maç’ta
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T18:22+0300
2022-11-24T18:22+0300
2022-11-24T18:22+0300
veri maç
radyo
dünya kupası
2022 dünya kupası
istatistik
comparisonator
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24.11.2022 VERİ MAÇ
24.11.2022 VERİ MAÇ
Programın bu bölümünde, Almanya-Japonya, İspanya-Kosta Rika, Belçika-Kanada ve Fas-Hırvatistan müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Programın bu bölümünde turnuvanın 34 yaş üzeri en değerli 11’i, Alan Turing Enstitüsü’nün geliştirdiği yapay zekanın turnuva şampiyonuna ilişkin tahmini ve turnuvanın favorilerinden Arjantin’i deviren Suudi Arabistan’ın Fransız teknik direktörü Herve Renard’ın trajik yaşam öyküsü dinleyicilerle paylaşıldı.
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Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, istatistik, comparisonator, аудио
radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, istatistik, comparisonator, аудио
2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm istatistikleri ile Veri Maç’ta
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırılıyor.
Programın bu bölümünde, Almanya-Japonya, İspanya-Kosta Rika, Belçika-Kanada ve Fas-Hırvatistan müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Programın bu bölümünde turnuvanın 34 yaş üzeri en değerli 11’i, Alan Turing Enstitüsü’nün geliştirdiği yapay zekanın turnuva şampiyonuna ilişkin tahmini ve turnuvanın favorilerinden Arjantin’i deviren Suudi Arabistan’ın Fransız teknik direktörü Herve Renard’ın trajik yaşam öyküsü dinleyicilerle paylaşıldı.