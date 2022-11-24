https://sputniknews.com.tr/20221124/2022-fifa-dunya-kupasi-maclari-tum-istatistikleri-ile-veri-macta-1063804423.html

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm istatistikleri ile Veri Maç’ta

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm istatistikleri ile Veri Maç’ta

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T18:22+0300

2022-11-24T18:22+0300

2022-11-24T18:22+0300

veri maç

radyo

dünya kupası

2022 dünya kupası

istatistik

comparisonator

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063804234_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f132fbd94abc8cf7360a05a13b850f4b.jpg

24.11.2022 VERİ MAÇ 24.11.2022 VERİ MAÇ

Programın bu bölümünde, Almanya-Japonya, İspanya-Kosta Rika, Belçika-Kanada ve Fas-Hırvatistan müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Programın bu bölümünde turnuvanın 34 yaş üzeri en değerli 11’i, Alan Turing Enstitüsü’nün geliştirdiği yapay zekanın turnuva şampiyonuna ilişkin tahmini ve turnuvanın favorilerinden Arjantin’i deviren Suudi Arabistan’ın Fransız teknik direktörü Herve Renard’ın trajik yaşam öyküsü dinleyicilerle paylaşıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ata Arslan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

Ata Arslan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ata Arslan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, istatistik, comparisonator, аудио