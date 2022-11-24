https://sputniknews.com.tr/20221124/20-yil-once-05-puanla-butunlemeye-birakan-ogretmenine-surpriz-kutlama-yapti-1063790543.html

20 yıl önce 0.5 puanla bütünlemeye bırakan öğretmenine sürpriz kutlama yaptı

20 yıl önce 0.5 puanla bütünlemeye bırakan öğretmenine sürpriz kutlama yaptı

Kars’ta edebiyat öğretmeni Avınca, lisede okurken kendisini 0.5 puanla edebiyat dersinden bütünlemeye bırakan Kartarı'ya 20 yıl sonra, 24 Kasım Öğretmenler... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T13:01+0300

2022-11-24T13:01+0300

2022-11-24T13:05+0300

öğretmen

yaşam

24 kasım öğretmenler günü

kars

kutlama

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Kars Cumhuriyet Lisesi'nde okurken 2002- 2003 eğitim öğretim döneminde 45 puan barajı olan edebiyat dersinden 0.5 puanla bütünlemeye kalan Kayhan Avınca, yaz dönemi bütünleme sınavında sınıfını geçti.Lise sonrası 2010 yılında girdiği üniversite sınavında Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni kazanan ve 2014 yılında mezun olan Avınca, edebiyat öğretmeni oldu. Kars'ta özel bir okulda öğretmenlik yapan Kavınca, kendisini 0.5 puanla bütünlemeye bırakan öğretmeni Yalçın Kartarı'ya Öğretmenler Günü sebebiyle yıllar sonra sürpriz yaptı.Çiçekle içeri girdiKartarı'nın görev yaptığı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne elinde çiçekle gelen Avınca, sınıfın kapısını çalarak içeri girdi. Hocasının kendisini tanıyamadığı Avınca, "Yıl 2022 Cumhuriyet Lisesi 421 numaralı öğrenciniz Kayhan Avınca" diyerek kendini tanıttı.Öğrencisini hatırlayan Kartarı, duygusal anlar yaşadı. Kartarı, Avınca'yı dersten geçer not alamadığı için bıraktığını söyledi.‘Öğretmen olmamdaki kırılma noktası buydu’Edebiyat öğretmeni olmasının sebebinin kendisini dersten bırakan öğretmenin olduğunu söyleyen Avınca, “Beni edebiyat dersinde 44,5 puanla bıraktı, ben de inat ve ahdettim, 'Beni bir edebiyat hocası bıraktı. Ben de edebiyat hocası olacağım' dedim ve 20 yıl sonra edebiyat öğretmeni olarak karşınızdayım. 8 yıllık edebiyat öğretmeniyim. Benim hayatımda, edebiyat öğretmeni olmamdaki kırılma noktası buydu" dedi.Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine hatıralarını anlatan Avınca, "O dönemki hocalarımızın bizim üzerimizde çok emekleri var. İnşallah bu bayrağı biz de sizlere devredeceğiz, bundan sonraki nesil de bu bayrağı ileriye taşıyacaktır. Hocalarımız hiçbir zaman çizgilerinden değişmedi, yarım puan nedir onu alamadım ve o benim hayatımdaki kırılma noktası, o hırs ve azim olmasaydı bugün burada olmayabilirdim. Bazen insanın hayatında önüne çıkan hatalar ve zorluklar ilerleyen zamanda önüne çok güzel ışıklar çıkartabiliyor" diye konuştu.'İlkelerimi hiçbir zaman değiştirmedim'Öğrencisinin sözleriyle duygulanan Yalçın Kartarı yoğun bir duygu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:"Bir öğretmenin, öğrencisinin karşısına aniden çıkıp kendisini üstelik aynı branşta öğretmen olduğunu söylemesi, benim yetiştirdiğim ağacın meyvesini toplamak gibi bir duyguya yöneltti. Öğrencime teşekkür ediyorum. Bana yıllar sonra bu duyguyu yaşattığı için. Şu an yine öğrencilerimin karşısındayım, aynı duygu ve düşünceleri tabii ki diğer öğrencilerim için de hissetmek istiyorum. İnşallah zaman olur, emekli olduktan sonra bu öğrencilerimi de karşımda yine aynı şekilde görmek istiyorum. Bu sizde de çok güzel duygular yaşatacaktır inşallah.Bundan sonra sizleri aynı şekilde görmek istiyorum, sizler öğretmen olduğunuzda ben emekli olmuş olurum. Öğrencilerim beni bilir, ben 20 yıl önce nasıl olduysam aynı şekilde devam ediyorum, ilkelerimi mesleki hayatımda hiçbir zaman değiştirmedim. Yazılı sınav yaptım emin olun zayıf olan zayıfını aldı, kopya çekeni yine cezalandırdık. Seni güzel bir şeye yönlendirmişim bugünkü öğrencilerimi de aynı şekilde yönlendirmek istiyorum."

https://sputniknews.com.tr/20221124/hakkari-valisi-akbiyik-600-ogretmenimizi-avrupaya-gonderdik-1063781294.html

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öğretmen, 24 kasım öğretmenler günü, kars, kutlama