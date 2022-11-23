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EGM duyurdu: 'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma
EGM duyurdu: 'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Düzce depreminin ardından yeni bir deprem beklendiği yönünde sosyal medyada yapılan 'dezenformasyon içerikli provokatif... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T23:25+0300
2022-11-23T23:45+0300
türkiye
deprem
soruşturma
dezenformasyon
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EGM’den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/istanbul-ve-cevresinde-deprem-1063738284.html
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deprem, soruşturma, dezenformasyon
deprem, soruşturma, dezenformasyon

EGM duyurdu: 'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma

23:25 23.11.2022 (güncellendi: 23:45 23.11.2022)
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Sosyal medya uygulamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Düzce depreminin ardından yeni bir deprem beklendiği yönünde sosyal medyada yapılan 'dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara' itibar edilmemesini istedi. Açıklamada, "Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
EGM’den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından battaniye dağıtıldı ve sıcak yemek verildi. Deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası birçok Düzceli park ve bahçelerde sabahladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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