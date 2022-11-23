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https://sputniknews.com.tr/20221123/yapay-zeka-100-binden-fazla-mac-simulasyonu-yapip-dunya-kupasini-kimin-kazanacagini-tahmin-etti-1063763349.html
Yapay zeka, 100 binden fazla maç simülasyonu yapıp Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tahmin etti
Yapay zeka, 100 binden fazla maç simülasyonu yapıp Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tahmin etti
Alan Turing Enstitüsü'nün geliştirdiği yapay zeka algoritması AIrsenal, 100 binden fazla maç simülasyonu ve analizinden sonra 2022 FIFA Dünya Kupası'nın... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T18:55+0300
2022-11-23T19:26+0300
spor
yapay zeka
tahmin
dünya kupası
2022 fifa dünya kupası
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Britanya hükümetinin finanse ettiği ulusal veri bilimi ve yapay zeka kurumu Alan Turing Enstitüsü, Katar'da oynanmakta olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sonucunu tahmin edebilen gelişmiş bir yapay zeka modeli yarattı.Araştırma ekibi, çalışmalarını, bilgisayar kodu paylaşıp işbirliği yapmaya yönelik web sitesi GitHub'ın 1872'den beri her uluslararası futbol maçının sonuçlarını izleyen veri setine dayandırdıklarını ve kend, modellerinde Dünya Kupası maçlarına ve son zamanlarda oynanan maçlara daha fazla ağırlık verdiklerini belirtti.Ekibin AIrsenal adını verdiği yapay zeka modeli, 2002 Dünya Kupası'ndan itibaren her yılın uluslararası fikstür sonuçlarına göre eğitildi.2022 FIFA Dünya Kupası'nın fikstür listesine göre 100 binden fazla maç simüle ederek verilerini inceleyen AIrsenal, bir dizi tahminde bulundu.Buna göre Brezilya, yüzde 25'le en yüksek kazanma şansına sahip.Sambacıların en yakın takipçileri, yüzde 18'le Belçika ve yüzde 15'le Arjantin olarak sıralandı. Kupayı kucaklama şansı sıralamasında 2018'in şampiyonu Fransa 4. sırada yer aldı. İran'ı 6-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'na görkemli bir başlangıç yapan İngiltere 5. sıraya konuldu. Üç Aslan'ın turnuvayı kazanma şansı yüzde 7, çeyrek final ve üstüne çıkma şansı yüzde 60'ın altında olarak hesaplandı. Yapay zeka modelini 2018'de Fantasy Premier Lig oynamak için geliştiren Dr. Nick Barlow liderliğindeki araştırma ekibi, AIrsenal'e bakarak bahis yapılmaması konusunda uyarıda bulundu: "Tahminlerimizin hiçbirine bahis oynamanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz!"
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yapay zeka, tahmin, dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası
yapay zeka, tahmin, dünya kupası, 2022 fifa dünya kupası

Yapay zeka, 100 binden fazla maç simülasyonu yapıp Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tahmin etti

18:55 23.11.2022 (güncellendi: 19:26 23.11.2022)
© AAKatar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© AA
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Alan Turing Enstitüsü'nün geliştirdiği yapay zeka algoritması AIrsenal, 100 binden fazla maç simülasyonu ve analizinden sonra 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kazananıyla ilgili tahminde bulundu.
Britanya hükümetinin finanse ettiği ulusal veri bilimi ve yapay zeka kurumu Alan Turing Enstitüsü, Katar'da oynanmakta olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sonucunu tahmin edebilen gelişmiş bir yapay zeka modeli yarattı.
Araştırma ekibi, çalışmalarını, bilgisayar kodu paylaşıp işbirliği yapmaya yönelik web sitesi GitHub'ın 1872'den beri her uluslararası futbol maçının sonuçlarını izleyen veri setine dayandırdıklarını ve kend, modellerinde Dünya Kupası maçlarına ve son zamanlarda oynanan maçlara daha fazla ağırlık verdiklerini belirtti.
Ekibin AIrsenal adını verdiği yapay zeka modeli, 2002 Dünya Kupası'ndan itibaren her yılın uluslararası fikstür sonuçlarına göre eğitildi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın fikstür listesine göre 100 binden fazla maç simüle ederek verilerini inceleyen AIrsenal, bir dizi tahminde bulundu.
Buna göre Brezilya, yüzde 25'le en yüksek kazanma şansına sahip.
Sambacıların en yakın takipçileri, yüzde 18'le Belçika ve yüzde 15'le Arjantin olarak sıralandı.
Kupayı kucaklama şansı sıralamasında 2018'in şampiyonu Fransa 4. sırada yer aldı.
İran'ı 6-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'na görkemli bir başlangıç yapan İngiltere 5. sıraya konuldu. Üç Aslan'ın turnuvayı kazanma şansı yüzde 7, çeyrek final ve üstüne çıkma şansı yüzde 60'ın altında olarak hesaplandı.
Yapay zeka modelini 2018'de Fantasy Premier Lig oynamak için geliştiren Dr. Nick Barlow liderliğindeki araştırma ekibi, AIrsenal'e bakarak bahis yapılmaması konusunda uyarıda bulundu: "Tahminlerimizin hiçbirine bahis oynamanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz!"
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