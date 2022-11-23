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https://sputniknews.com.tr/20221123/uluslararasi-goc-orgutu-2014ten-bu-yana-50-binden-fazla-kisi-goc-esnasinda-oldu-1063772085.html
Uluslararası Göç Örgütü: 2014'ten bu yana 50 binden fazla kişi göç esnasında öldü
Uluslararası Göç Örgütü: 2014'ten bu yana 50 binden fazla kişi göç esnasında öldü
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014'ten bu yana 50 binin üzerinde göçmenin, yolculuk sırasında uğradığı kazalar sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T22:17+0300
2022-11-23T22:17+0300
dünya
göç
iom
uluslararası göç örgütü (iom)
ölü
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IOM tarafından yayımlanan raporda, Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında göçmen ölümlerinin kaydedilmeye başlandığı 2014'ten bu yana yaşanan can kaybı sayıları ve yaşamını yitiren göçmenlerin uyruklarını paylaştı. Raporda, 2014'ten bu yana 50 binin üzerinde kişinin göç yolculuğunda hayatını kaybettiği, bu kişilerden 30 bininin uyruğunun belirlenemediği belirtilirken, uyruğu tespit edilebilen göçmenlerden yaklaşık 9 bininin Afrika, 6 bin 500'ünün Asya ve 3 bininin Amerika ülkelerinden göç ettiğinin belirlendiği aktarıldı.Ölenlerin büyük çoğunluğu Afgan, Suriyeli ve MyanmarlıGöç güzergahında ölenlerin büyük çoğunluğunu Afgan, Suriyeli ve Myanmarlıların oluşturduğu belirtilen raporda, Afganistan'dan 1795, Myanmar'dan 1467, Suriye'den ise 1118 kişinin göç yolculuğunda yaşamını yitirdiği ifade edildi. Raporda, toplam can kayıplarının yarısından fazlasının Avrupa ve Akdeniz güzergahında meydana geldiği, Avrupa sularında 16 binden fazla göçmenin kayıplara karıştığı veya öldüklerinin tahmin edildiği açıklandı.Raporu kaleme alan araştırmacılardan Julia Black, yazılı açıklamasında, "Her yıl göç yollarında binlerce kişi hayatını kaybederken bu trajedileri ele almak veya önlemek için çok az tedbir alınıyor " diye konuştu. Black, kişiyi kendi ülkesini terk etmeye zorlayan sebep ne olursa olsun, hiç kimsenin daha iyi bir hayat arayışında can vermeyi hak etmediğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/ab-icisleri-bakanlari-yasadisi-gocteki-artisla-ilgili-olaganustu-toplanacak-1063770845.html
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göç, iom, uluslararası göç örgütü (iom), ölü
göç, iom, uluslararası göç örgütü (iom), ölü

Uluslararası Göç Örgütü: 2014'ten bu yana 50 binden fazla kişi göç esnasında öldü

22:17 23.11.2022
© REUTERS / Alkis KonstantinidisOrta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen göçmen konvoyu
Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen göçmen konvoyu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014'ten bu yana 50 binin üzerinde göçmenin, yolculuk sırasında uğradığı kazalar sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.
IOM tarafından yayımlanan raporda, Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında göçmen ölümlerinin kaydedilmeye başlandığı 2014'ten bu yana yaşanan can kaybı sayıları ve yaşamını yitiren göçmenlerin uyruklarını paylaştı.
Raporda, 2014'ten bu yana 50 binin üzerinde kişinin göç yolculuğunda hayatını kaybettiği, bu kişilerden 30 bininin uyruğunun belirlenemediği belirtilirken, uyruğu tespit edilebilen göçmenlerden yaklaşık 9 bininin Afrika, 6 bin 500'ünün Asya ve 3 bininin Amerika ülkelerinden göç ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Ölenlerin büyük çoğunluğu Afgan, Suriyeli ve Myanmarlı

Göç güzergahında ölenlerin büyük çoğunluğunu Afgan, Suriyeli ve Myanmarlıların oluşturduğu belirtilen raporda, Afganistan'dan 1795, Myanmar'dan 1467, Suriye'den ise 1118 kişinin göç yolculuğunda yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Raporda, toplam can kayıplarının yarısından fazlasının Avrupa ve Akdeniz güzergahında meydana geldiği, Avrupa sularında 16 binden fazla göçmenin kayıplara karıştığı veya öldüklerinin tahmin edildiği açıklandı.
Raporu kaleme alan araştırmacılardan Julia Black, yazılı açıklamasında, "Her yıl göç yollarında binlerce kişi hayatını kaybederken bu trajedileri ele almak veya önlemek için çok az tedbir alınıyor " diye konuştu.
Black, kişiyi kendi ülkesini terk etmeye zorlayan sebep ne olursa olsun, hiç kimsenin daha iyi bir hayat arayışında can vermeyi hak etmediğini dile getirdi.
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