https://sputniknews.com.tr/20221123/turkiyenin-ahlaki-depremi-devam-ediyor-1063803198.html
Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Türkiye'nin 'ahlaki depremini' de gündeme getirdi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T17:59+0300
2022-11-23T17:59+0300
2022-11-24T18:22+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
deprem
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Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, beklenen İstanbul depremini de gündeme getirse de, Türkiye'de aynı zamanda bir 'ahlaki deprem' yaşanıyor.Enver Aysever, Türkiye'nin ahlaki depremini gerçeğini dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, deprem, аудио
Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
17:59 23.11.2022 (güncellendi: 18:22 24.11.2022) Abone ol
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Türkiye'nin 'ahlaki depremini' de gündeme getirdi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, beklenen İstanbul depremini de gündeme getirse de, Türkiye'de aynı zamanda bir 'ahlaki deprem' yaşanıyor.
Enver Aysever, Türkiye'nin ahlaki depremini gerçeğini dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.