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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221123/turkiyenin-ahlaki-depremi-devam-ediyor-1063803198.html
Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Türkiye'nin 'ahlaki depremini' de gündeme getirdi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T17:59+0300
2022-11-24T18:22+0300
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Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, beklenen İstanbul depremini de gündeme getirse de, Türkiye'de aynı zamanda bir 'ahlaki deprem' yaşanıyor.Enver Aysever, Türkiye'nin ahlaki depremini gerçeğini dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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radyo, deprem, аудио
radyo, deprem, аудио

Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor

17:59 23.11.2022 (güncellendi: 18:22 24.11.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin 'ahlaki depremi' devam ediyor
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Türkiye'nin 'ahlaki depremini' de gündeme getirdi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, beklenen İstanbul depremini de gündeme getirse de, Türkiye'de aynı zamanda bir 'ahlaki deprem' yaşanıyor.
Enver Aysever, Türkiye'nin ahlaki depremini gerçeğini dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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