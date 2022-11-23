https://sputniknews.com.tr/20221123/turkiye-s-400-yardimiyla-bolgede-askeri-stratejik-ustunluk-elde-etti-1063766832.html

‘Türkiye, S-400 yardımıyla bölgede askeri stratejik üstünlük elde etti’

‘Türkiye, S-400 yardımıyla bölgede askeri stratejik üstünlük elde etti’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, S-400’ün kullanılmaya hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Rus uzman Faliçev, bu açıklamanın, Türkiye’nin Rusya... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T20:07+0300

2022-11-23T20:07+0300

2022-11-23T20:07+0300

görüş

türkiye

rusya

s-400

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Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarlarından Emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, bu açıklamanın kendiliğinden olmadığını kaydederek şu değerlendirmede bulundu:“Bu açıklama, ülke yönetiminden onay alınarak yapıldı ve şimdi yapılması bir rastlantı değil. Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye yerleştirilmesiyle ilgili olarak uzmanlarımızın uzun bir süre boyunca bu ülkede bulunduğunu biliyoruz. Türk birlikleri eğitiyorlardı. Türk uzmanlar da simülasyon için ülkemize geliyorlardı. Hulusi Akar’ın, S-400’ün hazır olduğu açıklaması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkeye yönelik her türlü hava saldırılarını püskürtmeye hazır olduğu anlamına geliyor. Böylelikle Türkiye, S-400 sayesinde bölgede önemli askeri stratejik üstünlük elde etmiş oluyor.”Türkiye’nin belli bir süredir, ABD hegemonyasından tamamen bağımsız kendi dış politikasını inşa etme yolunu seçtiğini vurgulayan Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:“S-400 sistemlerinin hazır duruma getirilmesi elbette öncelikle Türkiye’nin ulusal çıkarlarına uygun. Bu, bence, Ankara’nın askeri ve diplomatik başarısı. Tahıl anlaşması ve Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları da bu bağlamda değerlendirilebilir. Tüm bu dış ve askeri politika yönelimleri, blok veya diğer bazı çıkarlara değil Türkiye’nin kendi ulusal çıkarlarına uygun.”

rusya

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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türkiye, rusya, s-400