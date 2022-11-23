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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221123/trol-yuvasi-tespit-uzmani-akilli-ev-tasarim-yoneticisi-gelecegin-meslekleri-neler-olacak--1063773119.html
Trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi... Geleceğin meslekleri neler olacak?
Trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi... Geleceğin meslekleri neler olacak?
Dr. Şebnem Özdemir, ortak özelliklerinin yapay zeka olduğu 'trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, dijital terzi, dijital terapisti' gibi... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T22:43+0300
2022-11-23T22:43+0300
radyo
akşam postasi
yapay zeka
atilla güner
meslek
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İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir, 'Geleceğin Meslekleri' kitabını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Özdemir, “Trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, dijital terzi, dijital terapist, robo psikolog… Gelecekte en çok konuşulan sektörler olarak karşımıza çıkacak. Hepsinin ortak özelliği yapay zekâ” dedi.Dr. Şebnem Özdemir’in örneğini verdiği bazı yeni meslekler şöyle:Trol yuvası tespit uzmanı: Bilgiye erişmenin mücadele haline dönüştüğü bu dönemde özellikle sistemleri ele geçirmekten daha kıymetli olan bir şey var. Bir sistemi hacklediğiniz yani ele geçirdiğiniz zaman o sistemi geri alabilme ihtimaliniz varken, hacklediğiniz bilgi bir insan beyni olduğunda aksini ikna etmek sandığınız kadar kolay değil. Dünya üzerinde her biri 200’den fazla sadece bu iş için istihdam edilmiş çeşitli ekipler var. Bilgisayar tabanlı manipülasyon işiyle uğraşan kişiler. Toplumun hassas değerlerini yönelik içeriği örgün bir şekilde başlatıp, özgünmüş gibi gösterip bu içeriğin toplumun tamamını etkisi altına almasından bahsediyoruz. Çeşitli istatistik verilerine göre 2017 yılından itibaren dünya üzerindeki en az 72 ülke bilişim tabanlı manipülasyonlara maruz kalmış vaziyette. Bunların hatırı sayılı bir kısmı da trol yuvaları tarafından gerçekleştirilmiş vaziyette. Trollemek kelimenin köküne baktığımızda aslında bir nevi eşek şakası konumundaydı. İnternette herhangi birinin olmadığı biri gibi davranıp kandırmasıyla alakalıydı. Bunu organize bir hareket haline getirirseniz, bir ülkeyi hedef alırsanız o zaman bu yapı masumiyetten daha öte bir şeye dönüşür. Aynı zamanda bu bir savaş taktiği.Derin kurgu (Deep fake) uzmanı: İçerisinde bulunduğumuz dünyada yapay zeka sayesinde çok faydalı işlere imza atabildiğimiz gibi derin kurgu adını verdiğimiz yöntemlerle de inanılmaz sakıncalı işlemler yapılabiliyor. Asla söylemediğiniz şeyleri söylettirebiliyoruz, yüzünüzü transfer edebiliyoruz, yapmadığınız mimikleri yaptırabiliyoruz ve asla var olmayan insan yüzünü üretebiliyoruz. Dünya üzerinde derin kurgu uygulamaları Almanya ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde sahtekarlık ve dolandırıcılıklara neden oldu. Yetkili kişi arayıp ödeme talimatı verildi ve arayan o değildi ve bir derin kurgu uygulamasıyla CEO’nun sesini taklit etmişti. Bir Avrupa ülkesinde darbeye neden oldu. Bazı siyasetçilerin uygunsuz videoları derin kurgu ile üretildi ve kariyerlerine mal oldu. Derin kurguyu gerçeğinden ayırt edebilmek mümkün değil.
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Atilla Güner
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radyo, yapay zeka, atilla güner, meslek
radyo, yapay zeka, atilla güner, meslek

Trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi... Geleceğin meslekleri neler olacak?

22:43 23.11.2022
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Dr. Şebnem Özdemir, ortak özelliklerinin yapay zeka olduğu 'trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, dijital terzi, dijital terapisti' gibi farklı sektörlerden mesleklerin gelecekte hayatımızda yer alacağını söyledi.
İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir, 'Geleceğin Meslekleri' kitabını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Özdemir, “Trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, dijital terzi, dijital terapist, robo psikolog… Gelecekte en çok konuşulan sektörler olarak karşımıza çıkacak. Hepsinin ortak özelliği yapay zekâ” dedi.
Dr. Şebnem Özdemir’in örneğini verdiği bazı yeni meslekler şöyle:
Trol yuvası tespit uzmanı: Bilgiye erişmenin mücadele haline dönüştüğü bu dönemde özellikle sistemleri ele geçirmekten daha kıymetli olan bir şey var. Bir sistemi hacklediğiniz yani ele geçirdiğiniz zaman o sistemi geri alabilme ihtimaliniz varken, hacklediğiniz bilgi bir insan beyni olduğunda aksini ikna etmek sandığınız kadar kolay değil. Dünya üzerinde her biri 200’den fazla sadece bu iş için istihdam edilmiş çeşitli ekipler var. Bilgisayar tabanlı manipülasyon işiyle uğraşan kişiler. Toplumun hassas değerlerini yönelik içeriği örgün bir şekilde başlatıp, özgünmüş gibi gösterip bu içeriğin toplumun tamamını etkisi altına almasından bahsediyoruz. Çeşitli istatistik verilerine göre 2017 yılından itibaren dünya üzerindeki en az 72 ülke bilişim tabanlı manipülasyonlara maruz kalmış vaziyette. Bunların hatırı sayılı bir kısmı da trol yuvaları tarafından gerçekleştirilmiş vaziyette. Trollemek kelimenin köküne baktığımızda aslında bir nevi eşek şakası konumundaydı. İnternette herhangi birinin olmadığı biri gibi davranıp kandırmasıyla alakalıydı. Bunu organize bir hareket haline getirirseniz, bir ülkeyi hedef alırsanız o zaman bu yapı masumiyetten daha öte bir şeye dönüşür. Aynı zamanda bu bir savaş taktiği.
Derin kurgu (Deep fake) uzmanı: İçerisinde bulunduğumuz dünyada yapay zeka sayesinde çok faydalı işlere imza atabildiğimiz gibi derin kurgu adını verdiğimiz yöntemlerle de inanılmaz sakıncalı işlemler yapılabiliyor. Asla söylemediğiniz şeyleri söylettirebiliyoruz, yüzünüzü transfer edebiliyoruz, yapmadığınız mimikleri yaptırabiliyoruz ve asla var olmayan insan yüzünü üretebiliyoruz. Dünya üzerinde derin kurgu uygulamaları Almanya ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde sahtekarlık ve dolandırıcılıklara neden oldu. Yetkili kişi arayıp ödeme talimatı verildi ve arayan o değildi ve bir derin kurgu uygulamasıyla CEO’nun sesini taklit etmişti. Bir Avrupa ülkesinde darbeye neden oldu. Bazı siyasetçilerin uygunsuz videoları derin kurgu ile üretildi ve kariyerlerine mal oldu. Derin kurguyu gerçeğinden ayırt edebilmek mümkün değil.
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