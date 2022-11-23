https://sputniknews.com.tr/20221123/tmo-455-bin-ton-ekmeklik-bugday-ithalati-ihalesi-acti-1063757461.html
TMO 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesi açtı
TMO 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesi açtı
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 455 bin ton ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T16:29+0300
2022-11-23T16:29+0300
2022-11-23T16:29+0300
ekonomi
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
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Toprak Mahsulleri Ofisi, ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı.Bloomberg'e konuşan ticaret kaynaklarına göre TMO 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı. İhalede teklifler 29 Kasım tarihine kadar toplanacak.455 bin tonluk ithalatın 195 bin tonluk kısmının 7 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında teslim alınması öngörülüyor. Bu partide 25 tonun Bandırma, 20 bin tonun Trabzon ve 50'şer bin tonun İzmir, Tekirdağ ve Samsun limanlarından yapılacak.260 bin tonluk partide teslimatın 6 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılması hedefleniyor. Bu partinin teslimatları 10 bin ton olarak Trabzon limanına, 25'şer bin ton olarak Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma ve Karasu limanlarına ve 50'şer bir ton olarak Tekirdağ ve Samsun limanlarına yapılacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
TMO 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesi açtı
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Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 455 bin ton ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı.
Toprak Mahsulleri Ofisi, ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı.
Bloomberg'e konuşan ticaret kaynaklarına göre TMO 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı. İhalede teklifler 29 Kasım tarihine kadar toplanacak.455 bin tonluk ithalatın 195 bin tonluk kısmının 7 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında teslim alınması öngörülüyor.
Bu partide 25 tonun Bandırma, 20 bin tonun Trabzon ve 50'şer bin tonun İzmir, Tekirdağ ve Samsun limanlarından yapılacak.
260 bin tonluk partide teslimatın 6 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılması hedefleniyor. Bu partinin teslimatları 10 bin ton olarak Trabzon limanına, 25'şer bin ton olarak Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma ve Karasu limanlarına ve 50'şer bir ton olarak Tekirdağ ve Samsun limanlarına yapılacak.