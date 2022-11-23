https://sputniknews.com.tr/20221123/tarihe-gecti-elon-musk-100-milyar-dolar-kaybeden-ilk-insan-oldu-1063745124.html
Tarihe geçti: Elon Musk 100 milyar dolar kaybeden ilk milyarder oldu
Tarihe geçti: Elon Musk 100 milyar dolar kaybeden ilk milyarder oldu
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti, 2022'de rekor düşüş yaşadı. 100 milyar dolar kaybeden Musk'ın net serveti 169.8 milyar dolara indi. Musk, 100... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T12:09+0300
2022-11-23T12:09+0300
2022-11-23T12:16+0300
ekonomi
elon musk
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tesla
milyarder
dolar
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Tesla, SpaceX ve yakın zaman önce 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın serveti bu yıl 100 milyar doların üzerinde azaldı.Bu miktar, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde şimdiye kadar kaydedilen en sert düşüş oldu.Öte yandan Musk, 169.8 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor.Düşüş, Musk'ın servetinin büyük kısmını oluşturan Tesla'nın yükselen hammadde maliyetleri ve tedarik zinciri bozuklukları arasında karşı karşıya olduğu en son zorlukları yansıtıyor.Sorunlar, arızalı arka lambalar nedeniyle 300 binden fazla Tesla aracın en son geri çağrılması ve Tesla'nın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'deki Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' duruşu politikasıyla önemli ölçüde daha da kötüleşti.Şirketin hisseleri pazartesi günü kapanışta yüzde 6.8 düşerek 167.87 dolara geriledi ve Kasım 2020'den bu yana en düşük hisse senedi fiyatı oldu.Tesla hisseleri yılın başından bugüne yarıdan fazlasını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20221122/mavi-twitteri-yeniden-baslatma-planini-erteleyen-musk-degisik-renk-seceneklerini-degerlendiriyor-1063725744.html
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elon musk, twitter , tesla, milyarder, dolar
elon musk, twitter , tesla, milyarder, dolar
Tarihe geçti: Elon Musk 100 milyar dolar kaybeden ilk milyarder oldu
12:09 23.11.2022 (güncellendi: 12:16 23.11.2022) Abone ol
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti, 2022'de rekor düşüş yaşadı. 100 milyar dolar kaybeden Musk'ın net serveti 169.8 milyar dolara indi. Musk, 100 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu.
Tesla, SpaceX ve yakın zaman önce 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın serveti bu yıl 100 milyar doların üzerinde azaldı.
Bu miktar, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde şimdiye kadar kaydedilen en sert düşüş oldu.
Öte yandan Musk, 169.8 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor.
Düşüş, Musk'ın servetinin büyük kısmını oluşturan Tesla'nın yükselen hammadde maliyetleri ve tedarik zinciri bozuklukları arasında karşı karşıya olduğu en son zorlukları yansıtıyor.
Sorunlar, arızalı arka lambalar nedeniyle 300 binden fazla Tesla aracın en son geri çağrılması ve Tesla'nın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'deki Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' duruşu politikasıyla önemli ölçüde daha da kötüleşti.
Şirketin hisseleri pazartesi günü kapanışta yüzde 6.8 düşerek 167.87 dolara geriledi ve Kasım 2020'den bu yana en düşük hisse senedi fiyatı oldu.
Tesla hisseleri yılın başından bugüne yarıdan fazlasını kaybetti.