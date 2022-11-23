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https://sputniknews.com.tr/20221123/rusyanin-voronej-bolgesindeki-enerji-tesislerine-yonelik-saldiri-onlendi-1063762654.html
Rusya’nın Voronej Bölgesi’ndeki enerji tesislerine yönelik saldırı önlendi
Rusya’nın Voronej Bölgesi’ndeki enerji tesislerine yönelik saldırı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej Bölgesi’ndeki askeri ve enerji tesislerine yönelik sabotaj girişimlerinin önlendiğini belirtti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T18:26+0300
2022-11-23T18:26+0300
dünya
rusya
ukrayna
voronej
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Saldırının, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Rusya’daki yandaşlarından oluşan gizli hücrenin planlandığı kaydedilen açıklamada, “Elebaşı ve iki suç ortağı, Voronej şehri yakınlarında daha önce hazırladıkları gizli yerden saldırı araçlarını çıkarmaya çalıştıkları anda düzenlenen baskın sırasında FSB mensuplarına silahlı direniş göstermeye çalıştılar ve açılan karşı atışla etkisiz hale getirildiler” ifadesine yer verildi.
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rusya, ukrayna, voronej, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya, ukrayna, voronej, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

Rusya’nın Voronej Bölgesi’ndeki enerji tesislerine yönelik saldırı önlendi

18:26 23.11.2022
© FSB / Multimedya arşivine gidinCasusluk-gözaltına alınma
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© FSB
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej Bölgesi’ndeki askeri ve enerji tesislerine yönelik sabotaj girişimlerinin önlendiğini belirtti.
Saldırının, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Rusya’daki yandaşlarından oluşan gizli hücrenin planlandığı kaydedilen açıklamada, “Elebaşı ve iki suç ortağı, Voronej şehri yakınlarında daha önce hazırladıkları gizli yerden saldırı araçlarını çıkarmaya çalıştıkları anda düzenlenen baskın sırasında FSB mensuplarına silahlı direniş göstermeye çalıştılar ve açılan karşı atışla etkisiz hale getirildiler” ifadesine yer verildi.
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