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https://sputniknews.com.tr/20221123/rusyada-sarmat-fuzesinin-seri-uretimine-gecildi-1063775019.html
Rusya’da Sarmat füzesinin seri üretimine geçildi
Rusya’da Sarmat füzesinin seri üretimine geçildi
Rus silah üreticisi Makeyev Devlet Füze Merkezi’nin Genel Direktörü Vladimir Degtyar, yeni nesil kıtalararası balistik füze Sarmat’ın seri üretimine... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T23:39+0300
2022-11-23T23:39+0300
dünya
rusya
sarmat
rs-28 sarmat füzesi
seri üretim
yerli üretim
sanayi üretim endeksi
üretim
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‘Rossiyskaya Gazeta’ gazetesine konuşan Degtyar, “Füze sistemi artık seri üretimine girdi, gereken malzemeler ve üretim ekipmanıyla donatıldı” diye kaydetti.Sarmat’ın önümüzdeki 40-50 yıl boyunca Rus ordusunun savaş potansiyelini güçlendireceğini ve Rusya’nın güvenliğini güvenilir biçimde sağlayacağını dile getiren Degtyar, mevcut jeopolitik koşullarda bu silahın nükleer caydırmanın ana faktörü haline geleceğini ve barışın korunmasını garanti edeceğini kaydetti.
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rusya, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, seri üretim, yerli üretim, sanayi üretim endeksi, üretim
rusya, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, seri üretim, yerli üretim, sanayi üretim endeksi, üretim

Rusya’da Sarmat füzesinin seri üretimine geçildi

23:39 23.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / Multimedya arşivine gidinSarmat
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus silah üreticisi Makeyev Devlet Füze Merkezi’nin Genel Direktörü Vladimir Degtyar, yeni nesil kıtalararası balistik füze Sarmat’ın seri üretimine geçildiğini belirtti.
‘Rossiyskaya Gazeta’ gazetesine konuşan Degtyar, “Füze sistemi artık seri üretimine girdi, gereken malzemeler ve üretim ekipmanıyla donatıldı” diye kaydetti.
Sarmat’ın önümüzdeki 40-50 yıl boyunca Rus ordusunun savaş potansiyelini güçlendireceğini ve Rusya’nın güvenliğini güvenilir biçimde sağlayacağını dile getiren Degtyar, mevcut jeopolitik koşullarda bu silahın nükleer caydırmanın ana faktörü haline geleceğini ve barışın korunmasını garanti edeceğini kaydetti.
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