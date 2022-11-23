https://sputniknews.com.tr/20221123/rusya-turkiye-suriye-iliskilerinin-normallesmesi-surecinde-kilit-rol-oynayabilir-1063767168.html
‘Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde kilit rol oynayabilir’
‘Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde kilit rol oynayabilir’
Rus uzman Semonov, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin halihazırda Suriye’deki sorunun çözümünü ilerletmenin tek yolu olduğunu belirtti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T20:08+0300
2022-11-23T20:08+0300
2022-11-23T20:08+0300
görüş
rusya
türkiye
normalleşme
suriye
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Rus siyaset bilimcisi, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in Ankara ve Şam'dan birbirlerine doğru adım atmaya hazır olduklarının sinyalini aldıkları yönündeki sözlerini değerlendirdi.“Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, son zamanlarda çok mütevazi sonuçlar veren Suriye barış sürecini ilerletmenin tek yolu aslında” diyen Rus uzman, şu yorumda bulundu:“Esad, muhalefeti üçüncü ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçluyor. Buna karşılık, muhalefet Şam ile esas meseleleri görüşmeyi reddediyor. Anayasa komisyonu kapsamındaki çalışmalar da yerinde sayıyor. Ankara, Suriye muhalefeti üzerinde etkili olan tek güç. Şam, muhalefetin belirli unsurlarını meşru tanınması için gereken parametrelerle ilgili diyalog yürütülecek olan bir güç. Bütün bunlar ancak Ankara ve Şam’ın doğrudan işbirliğiyle çözüme kavuşturulabilir. Bu nedenle aralarındaki diyalog son derece önemli.”“Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde kilit rol oynayabilir” diye kaydeden Semenov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya olmadan bu tür adımlar mümkün değil. Moskova yıllardır Suriye krizinde arabuluculuk yapıyor. Büyük ölçüde Moskova'nın çabaları sayesinde ortaya çıkan ve başarıyla işleyen Astana süreci bu anlamda bir örnek. Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin de Moskova’nın yardımıyla ilerlemesi mantıklı olur.”
https://sputniknews.com.tr/20221123/rusya-ankara-ve-samdan-birbirlerine-dogru-adim-atmaya-hazir-olduklarinin-sinyalini-aliyoruz-1063754266.html
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
rusya, türkiye, normalleşme, suriye
rusya, türkiye, normalleşme, suriye
‘Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde kilit rol oynayabilir’
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Rus uzman Semonov, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin halihazırda Suriye’deki sorunun çözümünü ilerletmenin tek yolu olduğunu belirtti.
Rus siyaset bilimcisi, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in Ankara ve Şam'dan birbirlerine doğru adım atmaya hazır olduklarının sinyalini aldıkları yönündeki sözlerini değerlendirdi.
“Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, son zamanlarda çok mütevazi sonuçlar veren Suriye barış sürecini ilerletmenin tek yolu aslında” diyen Rus uzman, şu yorumda bulundu:
“Esad, muhalefeti üçüncü ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçluyor. Buna karşılık, muhalefet Şam ile esas meseleleri görüşmeyi reddediyor. Anayasa komisyonu kapsamındaki çalışmalar da yerinde sayıyor. Ankara, Suriye muhalefeti üzerinde etkili olan tek güç. Şam, muhalefetin belirli unsurlarını meşru tanınması için gereken parametrelerle ilgili diyalog yürütülecek olan bir güç. Bütün bunlar ancak Ankara ve Şam’ın doğrudan işbirliğiyle çözüme kavuşturulabilir. Bu nedenle aralarındaki diyalog son derece önemli.”
“Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde kilit rol oynayabilir” diye kaydeden Semenov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya olmadan bu tür adımlar mümkün değil. Moskova yıllardır Suriye krizinde arabuluculuk yapıyor. Büyük ölçüde Moskova'nın çabaları sayesinde ortaya çıkan ve başarıyla işleyen Astana süreci bu anlamda bir örnek. Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin de Moskova’nın yardımıyla ilerlemesi mantıklı olur.”