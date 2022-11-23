https://sputniknews.com.tr/20221123/rusya-savunma-bakanligi-35-esir-rus-askerin-ulkeye-dondugunu-dogruladi-1063762829.html
Rusya Savunma Bakanlığı, 35 esir Rus askerin ülkeye döndüğünü doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, 35 esir Rus askerin ülkeye döndüğünü doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna kontrolündeki bölgelerden, ölüm tehdidi olan 35 esir Rus askerin ülkeye döndüğünü duyurdu. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T18:26+0300
2022-11-23T18:26+0300
2022-11-23T18:26+0300
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esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kurtarılan askerler, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova’ya ulaştırılacak ve Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında rehabilitasyon sürecinden geçirilecek” ifadesine yer verildi.Halihazırda askerlere gereken sağlık ve psikolojik yardımın sağlandığı ifade edildi.Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rusya ve Ukrayna arasında '35’e 35' esir takasının gerçekleştirildiğini bildirmişti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna savunma bakanlığı, esir, esir takası
Rusya Savunma Bakanlığı, 35 esir Rus askerin ülkeye döndüğünü doğruladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna kontrolündeki bölgelerden, ölüm tehdidi olan 35 esir Rus askerin ülkeye döndüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kurtarılan askerler, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova’ya ulaştırılacak ve Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında rehabilitasyon sürecinden geçirilecek” ifadesine yer verildi.
Halihazırda askerlere gereken sağlık ve psikolojik yardımın sağlandığı ifade edildi.
Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rusya ve Ukrayna arasında '35’e 35' esir takasının gerçekleştirildiğini bildirmişti.