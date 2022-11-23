https://sputniknews.com.tr/20221123/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimovun-nato-ile-gorustugu-iddiasi-yalan-1063768696.html

Rusya: Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un NATO ile görüştüğü iddiası yalan

Rusya: Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un NATO ile görüştüğü iddiası yalan

Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un NATO temsilcileriyle Karadeniz’de seyir güvenliğinin sağlanması konusunu görüştüğü yönündeki... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T20:45+0300

2022-11-23T20:45+0300

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valeriy gerasimov

nato

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Batı medyasının, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve NATO Askerî Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer arasında ‘bu yakınlarda’ görüşmenin gerçekleştiği yönündeki haberi yalan” ifadesine yer verildi.Bauer dahil NATO temsilcileriyle hiçbir görüşmenin yapılmadığı kaydedilen açıklamada, haberde geçen “Rusya-ABD çatışmaları çözme kriz komisyonu” diye bir kurulun da olmadığı vurgulandı.Bakanlık, “Karadeniz’de gemilerin güvenli hareketiyle ilgili bir ‘anlaşmanın’ sağlandığına dair yayınlanan bilgiler de baştan sona bir kurgu” diye açıkladı.Daha önce Euractiv portalı, NATO’daki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Gerasimov ve Bauer’in görüştüğünü iddia etmişti. İki tarafın Karadeniz’de olayları önlemek için dikkatli olma konusunda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. Ayrıca Doğu Avrupa’daki bazı ülkelerin, Rusya’yla bilgi değişimine karşı çıktığı lakin diğer Avrupa ülkelerinin Bauer’in bu iletişim kanalından yararlanma yetkisine sahip olduğunu savundukları ifade edildi.

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